"Cartes va a negociar su situación legal con Brasil a costa de Itaipú"

El candidato a presidente de la República por la Concertación Nacional Por Un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre Sasiain, se presenta por tercera vez para pugnar por el cargo. En este mano a mano asegura que cuenta con la receta para sacar al país del pozo. Remarca que su primer decreto será cambiar la orientación de la política energética en pos del desarrollo y empleos dignos. Se ratifica en calificar como jefe mafioso al presidente de la ANR, Horacio Cartes, a quien ve además como su rival directo y no a Santiago Peña, a quien considera “prestanombre” del ex presidente.

–En la cita con el embajador de EEUU, Marc Ostfield, ¿qué concretamente le dijo?

–El embajador decía que precisamente uno de los problemas es cuando invitan a los americanos a venir a Paraguay a invertir, tienen miedo de lo que se escucha de Paraguay, y no es muy bueno; hablan de que no hay seguridad jurídica por la muerte de un fiscal. El crimen organizado, cuando un ex presidente es declarado por el mismo Gobierno de los Estados Unidos de significativamente corrupto, un vicepresidente declarado significativamente corrupto, entonces las noticias de Paraguay no son buenas para la inversión... el mundo digamos, reclama hoy eso, es decir, ya no es tolerable para la comunidad internacional estás conductas.

–¿En particular hablaron del ex presidente Cartes?

–Yo lo expresé, con nombre y apellido, cómo lo hago siempre. Y estoy más convencido que nunca, que este es el momento para poder cambiar la realidad de nuestro país. Entonces, si nosotros queremos cambiar en primer lugar tenemos que expresar claramente y comunicar claramente cuál es el problema. Porque si nosotros le seguimos llamando “empresario exitoso” a los narcos empresarios, al lavador de dinero, al contrabandista, creo que no vamos a cambiar el Paraguay de esa manera y si seguimos hablando que no sabemos que son narcos, que son contrabandistas y seguimos simulando que no tenemos el conocimiento, entonces obviamente esto seguirá. Escuché a varios representantes, precisamente grupos mafiosos que esto es un problema cultural, donde nos quieren convencer que los paraguayos y las paraguayas, somos corruptos. No. El verdadero Paraguay es el del trabajo, de la gente decente, de la gente honesta, de la familia.

–¿Sigue sosteniendo que es Cartes y no Santiago Peña su rival para las elecciones?

–Cartes no es candidato porque la Constitución le prohíbe, entonces, él tiene un prestanombres, Santiago Peña. Ustedes saben perfectamente que el liderazgo no es de Santiago Peña, él no lidera a un solo diputado ni a un solo senador, ni a un solo gobernador, el que les lidera es Horacio Cartes. El gobierno va a ser de Cartes, el modelo es cartista, no lo digo yo, lo dice el mismo Santiago Peña. Él dice que en el Paraguay no hay lavado de dinero, imagínese, él dice qué el contrabando es bueno, entonces claramente si él expresa en esos términos su visión del Paraguay y él ve en Cartes un Stroessner la inspiración del modelo, bueno, ya sabemos lo que nos espera y lo que ellos hacen desde el poder, porque ya estuvieron en el poder.

–¿Cómo impacta el poder económico de su oponente?

–Pues con ese dinero se compra a la Fiscalía, a jueces, a parlamentarios de todos los colores y que están asalariados en el Congreso. Y no es todo sino que hoy también impacta en la propia economía y hace que se distorsione la economía porque su negocio no es la tarea de la empresa sino el lavado dinero. La preocupación no es solamente de los grandes empresarios, sino también de los pequeños y medianos empresarios. En Itapúa, antes los productores exportaban yerba mate, hoy ya no pueden exportar porque Cartes acapara toda la exportación de la yerba mate de su empresa Santo Tomás; o los bananeros de Tembiaporã que dicen que ellos ya no pueden exportar porque dicen que los amigos de Cartes acaparan todo el mercado de exportación; es decir, hay una amenaza a toda la economía porque para él (Cartes) el Paraguay no es su lugar de residencia, es su guarida.

–¿Insistiendo con Peña, qué papel cumple en todo esto que usted está diciendo?

–Cartes está de todas las formas posibles tratando de agarrarse fuerte y quiere llegar al poder, porque qué mejor que negociar. Imagínense lo grave qué significa Santiago Peña para el Paraguay. Santiago Peña fue el que negoció con Argentina el acuerdo (sobre Yacyretá) Cartes–Macri (ex presidente de Argentina). Además, fue el redactor de ese acuerdo, un acuerdo entreguista. ¿Y ahora qué es lo que pretende Cartes? poder negociar desde el poder su libertad con el Brasil, o sea, va a cambiar sus problemas con la ley con el Brasil a costa de los intereses del Paraguay en Itaipú. Va a negociar con los Estados Unidos a costa de Paraguay por eso entonces necesita de una manera desesperada tomar el poder pero no a favor de la gente, sino para salvarse de sus delitos.

–¿No teme a amenazas con estas denuncias?

–A nosotros en todo este tiempo que venimos trabajando nos llega todo tipo de formas de amedrentamiento y nunca han tenido éxito ni lo van a tener, porque estamos firmes, determinados en nuestro compromiso con el país, con nuestras familias y el futuro de sus habitantes.

–Ante la aparición de un menú de candidatos de la oposición, ¿hablará con los demás para llegar unidos?

–Creemos que debemos sumar a todos los factores y estamos para sumar independientemente que sume más o menos. Creemos en el proyecto de unificar a todas las fuerzas. Imagínate de 40 fuerzas que estábamos ahora somos 70 y sean pequeñas, grandes, todas son importantes. Estamos trabajando para integrar a todos en la Concertación.

–¿No teme, como dijo el diputado Basilio Bachi Núñez, que un sector del PLRA no le apoye?

–Sí, es cierto, empezando por Santiago Peña (ironiza), él es mi correligionario y no va trabajar por mí sino va a trabajar para la candidatura de Cartes.

–¿Qué opina de las denuncias de supuesto fraude en la interna del PLRA?

–Bueno, los hechos son muy claros. Hay denuncias de dos mesas electorales, si hay dos o tres mesas que hayan sido afectadas por algún tipo de irregularidad desde luego que eso no altera los resultados y se refieren a la lista de senadores.

–¿Cuáles son sus principales propuestas de gobierno?

–En primer lugar echar mano a una política energética. Durante 30 o 40 años esta ha sido una política rentista y más que rentista te diría entreguista, a favor del Brasil y la Argentina cuando lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra energía. Nuestro primer decreto va a ser precisamente la nueva política energética del Paraguay y esa nueva política energética va a ser la política desarrollista, una energía para que las industrias que quieran y necesiten de nuestra energía tengan las facilidades para que generen empleo en nuestro país para nuestros compatriotas, no cómo se ha hecho durante 40 años que ha generado empleo y trabajo a los argentinos y brasileños. Además, debe ser un factor de bienestar de las familias paraguayas. Eso lo digo claramente y me ratifico, vamos a bajar el precio de la tarifa de la ANDE porque es un derecho fundamental y porque no es justo que siendo el Paraguay una potencia energética y teniendo una energía que nos pertenece a todos los paraguayos y paraguayas recibamos a fin de mes un hacha en la cabeza. Eso es lo que reciben las familias. Los recursos de las binacionales dejarán de subsidiar a los seccionaleros y planilleros. Con los recursos públicos eso es lo que se hace. Se lleva el presupuesto para contratar más planilleros. Ese es el mecanismo clientelar que debe acabar.

–¿Qué soluciones tiene para el campo?

–Para el tema del campo tenemos una solución. No podemos seguir consumiendo productos frutihortícolas que vienen del exterior cuando somos un país eminentemente agrícola. Vamos a hacer posible que la demanda de las mesas de nuestro país se surtan con la producción de nuestros agricultores campesinos. USD 900 millones me decían los supermercadistas que sale del Paraguay para atraer la producción frutihortícola y abastecer el mercado local. Imagínense USD 900 millones circulando entre los agricultores campesinos.

–¿Si fuera por usted el Paraguay va a seguir en el Mercosur o se volcará a buscar acuerdos bilaterales?

–No, no, no. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que consolidar el Mercosur. Creo que no es buena noticia que los países empiecen a buscar relaciones bilaterales de espalda o de contramano a los compromisos que tenemos en el Mercosur. Lo tenemos que retomar y si bien hay mucho por hacer, nosotros como país también hemos sido beneficiado con los fondos de convergencia estructural, Focem, dinero que se invirtió en importantes obras de infraestructura en toda la República.

–¿Qué opinión tiene acerca de la maniobra judicial en el caso Mario Ferreiro, en la que se le implica a la fiscala Stella Marys Cano?

–Estas son sicarias de la Fiscalía, son instrumentos de la mafia, personas que están al servicio. Está situación desnuda lo que ya se sabe y esto nos permite tener la claridad y contundencia de los hechos. Imagínense, a mí me preguntaron sobre la sentencia de absolución de Ferreiro y decía que por lo visto es demasiado inocente para ser absuelto con esta justicia. Tenemos un Poder Judicial que responde al dinero, a la mafia.

–En estas condiciones, ¿la justicia le da garantías a usted cómo candidato?

–Ninguna. A mí me inventaron un caso y puede pasar cualquier cosa en este país. En ese proceso yo fui la víctima pero salí imputado y los que cometieron la ilegalidad no están imputados.

–¿No teme que si llega a la presidencia le pase lo mismo que a Lugo y que su mandato termine en un juicio político?

–Vamos a tener un proceso muy difícil en el gobierno, porque vamos a enfrentar a la mafia, a la corrupción, a la inseguridad que tienen muchos intereses, mucho dinero que proteger. Muchos mafiosos y muchos corruptos van a perder negocios, que seguramente van a querer sacarme. Yo soy consciente que sí.

