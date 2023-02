Cartes se aferra a su cargo en ANR por resguardo político y estrategia

Su cargo es su resguardo, pero también su estrategia, según sostienen varios referentes como el diputado de Fuerza Republicana Hugo Ramírez, que asegura que si renuncia será el mal ejemplo de otros corruptos.

“Estratégicamente, Horacio Cartes está siguiendo el manual que dice que no puede renunciar ya que corre el riesgo de iniciar un proceso de contagio, donde obligue a otros actores políticos a renunciar por estar acusados en casos de corrupción y eso sería reconocer la acusación”, apuntó el legislador.

Sin embargo, a diferencia de otros, Cartes pone en riesgo el financiamiento del partido, según Ramírez, que sigue la misma postura asumida por el sector del movimiento oficialista liderado por Marito.

“Pero la diferencia es que cualquier otro que esté acusado de corrupción no pone en riesgo la capitalización de un partido, los puestos de trabajo de empresas sancionadas o incluso sanciones mayores si esta presión política interna limita el trabajo de instituciones que deben controlar, investigar y sancionar”, sostuvo Ramírez.

Emocionante. En el acto del 8 de febrero en la sede de la Junta de Gobierno, Cartes recibió el apoyo de convencionales tras las sanciones de Estados Unidos y dio un discurso diciendo que ser presidente de la ANR es tan emocionante como ser presidente de la República. Afirmó que no se arrepiente de haber cambiado el estatuto para poder ser candidato.

“Más que quejarnos, vamos a agradecer que aprendimos un poco de historia (…). Alguien me aclaró también que llegué a la presidencia de la República porque se pudo cambiar el estatuto, pero volvimos al origen porque en el 92 se cambió cuando después del 89 se miró para atrás y no para delante, no me siento mal que se haya mudado el estatuto, y mucho menos el poder recibir nada más y nada menos que al presidente de la República del Paraguay gracias a cada uno de ustedes. Debo confesar que yo creí que era lo máximo la presidencia de la República, les tengo que confesar que llegar democráticamente a ser presidente de la ANR, Partido Colorado, es tan emocionante como ser presidente de la República del Paraguay”, manifestó Cartes ante los convencionales.

Cartes no quiere quedar expuesto a tantos dardos, y sus más allegados aseguran que su presidencia no será un impedimento para adquirir el préstamo que se necesita para financiar la campaña de la ANR para las elecciones del 30 de abril.

Para el senador de Honor Colorado, Martín Arévalo, la potencia norteamericana busca bajar al Partido Colorado del Gobierno; apuntando a la alternancia, sea quien sea el candidato, con tal de tumbar a la ANR.

Intereses. Para el diputado de Fuerza Republicana Carlos Núñez Salinas solo es “cuestión de tiempo” para que se concrete el abrazo real entre ambos movimientos del Partido Colorado, porque considera que esta actitud de los más cercanos al mandatario es una estrategia para negociar cargos para el próximo Gobierno.

Además, luego de la interna, todavía se están recuperando de las heridas.

“Se va a lograr la unidad. Todas estas circunstancias son para negociar espacios de poder”, afirmó Núñez Salinas.

La mayoría del oficialismo ya está trabajando por la Lista 1 con el candidato Santiago Peña. La resistencia viene del primer anillo del presidente.



La diferencia es que cualquier otro que esté acusado de corrupción no pone en riesgo la capitalización de un partido.

Hugo Ramírez,

diputado de la ANR.



Tengo que confesar que llegar a ser presidente de la ANR es tan emocionante como ser presidente de la República.

Horacio Cartes,

presidente de la ANR.



Ataques que hicieron tambalear a Cartes

Denuncia de Giuzzio El ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio denunció a Horacio Cartes por manipulación del sistema financiero en detrimento de la economía paraguaya, a través del contrabando de cigarrillo y el lavado de dinero. Esto motivó una investigación del Ministerio Público.

Declaración de significativamente corrupto. Estados Unidos declaró a Cartes significativamente corrupto en julio del 2022 por actos de corrupción y vínculos con el terrorismo.

Sanción y bloqueo financiero. En enero de 2023 Estados Unidos impone sanciones financieras a Cartes por sobornos y vínculos con Hezbollah.

Crisis y división en ANR por financiamiento. Fuerza Republicana se resiste a la unidad y emite un comunicado pidiendo claridad ante la duda de si la ANR podrá adquirir préstamos.