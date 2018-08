Cartes prepara su PC político en Central

La plana mayor del cartismo, encabezada por su líder Horacio Cartes, hizo su última aparición pública la noche del 15 de agosto, en la asunción del ex locutor Hugo Javier González como nuevo gobernador del Departamento Central. Horas antes, el ex titular del Poder Ejecutivo adquirió una lujosa residencia ubicada en las adyacencias de la iglesia de Areguá, con el fin de convertirla en semanas más, en un puesto de comando del movimiento. La vivienda está ubicada en el centro mismo de Areguá, frente a la plaza principal de la ciudad, y a metros de la ruta principal, donde se comercializan tradicionalmente frutillas y artículos de cerámica. Cuenta con cinco habitaciones y tres salas de estar bastante amplias.

Se desconoce aún el monto por el cual Cartes adquirió la casa, aunque –según comentaron– apenas se le ofreció, este cerró trato. “Por fuera no parece grande, pero por dentro es una mansión verdaderamente”, sostuvo un cercano al ex jefe de Estado.

La idea de Cartes y su séquito es que las bases del movimiento Honor Colorado no pierdan fuerza, pese a no estar en el poder y a la inminente migración de dirigentes de base a Añetete, movimiento liderado por el actual presidente de la República.

“Allí haremos capacitaciones, reuniones periódicas y el ex presidente irá dos veces a la semana, con el fin de coordinar los trabajos”, agregó el cercano colaborador.

SU BASE. De hecho, Cartes buscará sustentar su base política en los gobernadores colorados que son de HC.

El miércoles participó de la asunción del gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, y luego de la de Hugo Javier. Honor Colorado se adjudicó nueve gobernaciones en las últimas elecciones generales.

Cartes se tomó unas semanas de vacaciones. Según trascendidos, pasará la mayor parte en su estancia en el Chaco. Posteriormente tiene previsto comenzar a trabajar en una agenda política con los senadores y gobernadores de su movimiento.

Sus principales voceros ya anunciaron que darán guerra para que el ex presidente pueda jurar como senador activo, pese a que no cuentan con los números suficientes en el Congreso. Cartes no desistirá de sus intenciones en ocupar un curul, pero “esta vez lo hará tranquilo, sin confrontación”, según dijeron.