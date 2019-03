La Comisión Bicameral de investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Dario Messer y sus asociados convocó este lunes, por segunda vez, a prestar declaración al ex presidente Horacio Cartes , para las 10.30.

Sin embargo, el ex mandatario, como en la primera citación de diciembre, volvió a contestar a través de una nota.

En el texto presentado este lunes, Cartes reiteró que quiere prestar declaración por escrito, alegando que sigue siendo un “senador electo” y, por ese motivo, cuenta con ese derecho.

Por su parte, el presidente de la Comisión Bicameral, el senador Rodolfo Friedmann, dijo a través de NoticiasPy, que se realizó una comunicación de los antecedentes al Poder Judicial, para que se tomen las medidas sobre el caso.

El legislador enfatizó que, si Cartes no comparece sin justa causa, se expone a sanciones administrativas o arresto domiciliario por 15 días.

De hecho, esto lo había mencionado el propio juez Penal de Garantías Alcides Corbeta, en diciembre pasado, conforme al artículo 5 de la Ley 137/93, que debe ser aplicado vía Juzgado.

La legislación que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las comisiones conjuntas de investigación, cita cuanto sigue:

"Si la persona citada no compareciese o no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital, o de sufrir un arresto domiciliario de seis a 15 días, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública".

Sobre este punto, Cartes remarcó en su nota que, como persona electa como senador, también tiene inmunidad de detención, por lo cual está prohibida la restricción a su libertad ambulatoria, de acuerdo con la norma constitucional, expresó.

Expuestos los motivos por los cuales no se presentó a prestar declaración informativa, solicitó, nuevamente, que se le envíen las preguntas que se consideren pertinentes, para responder por escrito.

Horacio Cartes volvió a ser citado, debido a su relación muy cercana con Dario Messer, a quien calificó como un “hermano del alma”, durante una entrevista concedida al diario Última Hora en 2010, antes de ser elegido como primer mandatario.

Messer, además de ser investigado, cuenta con una orden de detención con fines de extradición, por estar vinculado al caso Lava Jato, en Brasil, y también pesa sobre él una orden de captura internacional.