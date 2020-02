Cartes hace feria de empleo con tufo a campaña electoral

Justo en momentos en que se realizan negociaciones entre Añetete y Honor Colorado para consensuar candidaturas para la Junta de Gobierno y las intendencias, se organizó ayer la primera feria de empleo en el Partido Colorado donde apareció el ex presidente Horacio Cartes. El encargado de la actividad es el ex director de empleo, Enrique López Arce, quien renunció al cargo que tenía en el gobierno de Mario Abdo Benítez en el Ministerio de Trabajo y fue contratado por la ANR.

Con la actividad, Cartes también intenta dejar bien parado a Pedro Alliana, quien es su carta para seguir manejando la ANR, mediante un trueque de candidaturas con Añetete, al que le tocará elegir el candidato a intendente de Asunción, si es que las negociaciones prosiguen.

”Las conversaciones están avanzadas y ojalá que próximamente se pueda hablar de unidad colorada”, dijo Alliana, quien destacó que en Pilar ya se dio el consenso con Añetete.

Manifestó que si hay un consenso entre los movimientos Honor Colorado y Añetete y si los líderes acuerdan, él buscará su reelección.

“Hay que hablar todavía pero si se da la situación, me gustaría competir. Si tengo el apoyo de los dos equipos, seguiremos aquí”, dijo.

Añadió que el consenso no se podrá hacer en un 100%, ya que hay candidatos que pugnarán de manera independiente. No obstante, se intentará consensuar en casi todas las ciudades con Añetete “de manera a evitar internas sangrientas, para que luego de las elecciones internas, los dirigentes no se quieran pasar facturas por diferencias y se le de oportunidad de ganar a la oposición”.

Cartes por su parte no habló con la prensa y estuvo rodeado por Alliana, López Arce, los senadores Antonio Barrios y Arnaldo Franco y el diputado Hugo Ramírez. Éste último no desiste de su candidatura a intendente de Asunción por lo que sigue tratando de negociar el cargo.

En Añetete hay una disputa y negociaciones por la intendencia, así como también por la presidencia Junta de Gobierno.

El Partido Colorado ofreció ayer 169 puestos de trabajo de 16 empresas para mujeres interesadas en trabajar como cajeras, ejecutivas comerciales, vendedoras, operadoras de call center, conductoras de vehículos, ayudante de cocina, limpiadoras entre otros. Según los datos de la ANR, a la feria se presentaron más de 700 mujeres.