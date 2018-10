Cartes habría descartado reunión con Mario Abdo Benítez

El ex presidente de la República Horacio Cartes habría descartado la posibilidad de una reunión con el primer mandatario Mario Abdo Benítez.

Walter Harms habló de un almuerzo que mantuvieron senadores, diputados, concejales y dirigentes de Honor Colorado este martes con el ex presidente de la República. "(Horacio Cartes) lo que nos dijo (fue que) no sirve de nada conversar con el presidente de la República (Mario Abdo Benítez) cuando los de abajo, la dirigencia que está por encima de la cabeza, no está conforme”, detalló.