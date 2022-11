Cartes dice a dirigentes que tratará de cubrir los gastos

“No vayan a creer que todos nos mandan los recursos para repartir. No, no (...) es duro y las necesidades ustedes conocen”, expresó.

Luego explicó que hay muchos pedidos de pobladores que tratan de cubrir.

“En cada metro que caminamos, vemos las necesidades, de enfermedades, comida o de cajón. Las necesidades que todos ustedes conocen”, resaltó.

Intentó mesurar la situación señalando que se hará todo lo posible para que no falte el dinero a los candidatos.

“Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes tengan las herramientas que necesitan. Que no le falte pelota al jugador”, dijo.

Cartes también pidió que si no le van a votar al candidato a gobernador César Landy Torres que no voten a él por su candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno.

“Yo les quiero pedir que si no le van a votar a Landy, en todo Alto Paraná, no quiero que me voten a mí”, expresó. El lunes también mantuvo una reunión con funcionarios de Diputados, a quienes aseguró que trabajará por la ANR “hasta morir”.



No vayan a creer que todos nos mandan los recursos para repartir. No, no (...) es duro y las necesidades ustedes conocen.



Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes tengan las herramientas que necesitan. Que no le falte pelota al jugador.