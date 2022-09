Cartes denuncia boicot por parte del oficialismo en Ybycuí

“La Policía Caminera desviaba para que la gente no llegue a nuestro acto y ofrecían dinero para que no lleguen”, apuntó durante un acto realizado con jóvenes de su movimiento.

“No me guío mucho por las encuestas tampoco. La cantidad de gente me da seguridad de una u otra cosa, pero el fervor de la gente me dice como estamos y les quiero decir que gozamos de muy buena salud”, acotó.

En otro momento presentó al candidato número para el Senado, Víctor Pecci a quien se refirió como el “Maradona paraguayo” y a la candidata número 16, María José Argaña.

“Agarren como bandera hacer bien las cosas porque es muy rentable”, sostuvo en el mitin político donde estuvieron quienes se denominan como “Jóvenes con honor” y los estudiantes de Derecho que crearon el grupo “Derecho con Honor” y donde se instaló una coordinadora.