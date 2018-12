Cartes debe rendir cuentas sobre su “hermano del alma”

Esto luego de la exposición de ayer de la ex funcionaria de la Seprelad, Raquel Cuevas, quien reveló que en un informe remitido al Ministerio Público figura la vinculación entre el ex mandatario y su “hermano del alma”.

De acuerdo a lo que establece el artículo 195 de la Constitución Nacional, que hace referencia a las comisiones de investigación, los convocados están obligados a comparecer y suministrar la información requerida.

Cuevas manifestó ante los miembros de la comisión que Messer era permanentemente monitoreada y que el ex titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, decidió desintegrar un comité que investigaba al empresario.

Refirió que le llamó la atención que el dinero de este haya estado operando ya desde hace cinco años atrás en el Paraguay sin ningún tipo de reporte, a través del BNF (Banco Nacional de Fomento).

“En el informe del 2017 que enviamos al Ministerio Público, en abril del 2018, incluye la observación que el señor Darío Messer es una persona vinculada al entonces presidente Horacio Cartes”, indicó la ex funcionaria.

Al ser consultada sobre algún contacto entre Messer y la Seprelad, manifestó que el mismo había presentado una nota alegando que no tenía causas pendientes en Brasil.

No sabe nada. El ex jefe de Gabinete de Cartes, Juan Carlos López Moreira, apareció custodiado por el senador Antonio Barrios; y Mariano Mercado, ex director de Comunicación del ex mandatario.

A la mayoría de las consultas respondía que no sabía nada, que no manejaba información y que se enteró del caso Messer por la prensa.

Solamente admitió que conoce al empresario porque es amigo de Cartes, y que estuvo como invitado de la delegación que viajó a Israel.

Negó que haya recibido algún reporte por parte del ex titular de la Seprelad, como este había asegurado ante los miembros de la comisión.

“Comenté pero no sobre la investigación. Me fui y le comenté al presidente y no dijo absolutamente nada”, refirió López Moreira, al hacer referencia al momento en que saltó el caso de Messer.

La diputada liberal Celeste Amarilla prácticamente increpó al ex jefe de Gabinete, ya que no podía creer que no tenga información con el cargo que ostentaba.

López Moreira dijo que “normalmente” no miente. “Siempre fue un empleado de Cartes, así que es lógico que no hable de los asuntos del patrón”, sentenció Amarilla.