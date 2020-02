Cartes convierte al Partido Colorado en agencia de empleos

La crisis económica y la falta de oportunidad de empleos fueron utilizados como un gancho por el ex presidente Horacio Cartes, quien aparte de comandar el consenso para las elecciones, también realiza feria de empleos para entre otras cosas levantar su imagen.

Unas 20 empresas ofrecieron 224 vacancias para distintas ocupaciones laborales: Vendedores externos, vendedores de salón, de shopping, ejecutivos comerciales corporativos, call center, auxiliares contables y auxiliares de depósitos, auxiliares de cocina, cajeros, asistentes de informática, analistas de sistemas, choferes, cobradores, cajeros, instructores de TIC, guardias de seguridad, repositores, ejecutivos tercerizados para bancos, entre otros empleos. El ex presidente Cartes impulsa esta feria y está cubriendo todos los gastos, informaron desde la ANR. Dijo que se impresionó por la gran concurrencia de jóvenes y destacó que está programando una próxima feria. “Lo que me gusta es que esto es con el sector privado, organizado por el Partido Colorado, porque estos jóvenes solo quieren trabajar, no importa dónde y el trabajo en el sector privado es más seguro”, señaló el ex mandatario.

“Qué mucho falta todavía por atender, ahora son 20 empresas que ofrecen 224 vacancias y yo quiero decir que desde que inicié esta actividad en la política los jóvenes piden oportunidad, oportunidad de trabajar, de poder atender las necesidades básicas y no hay mejor vehículo que el trabajo”, agregó. Cartes indicó que la verdadera función de un partido político no es solamente realizar elecciones y dedicarse a ser una maquinaria electoral sino ser herramienta útil para la gente. “Yo estoy muy satisfecho y muy motivado y vamos a seguir con esto y también estamos viendo para ofrecer algunas becas muy importantes a Israel, que tendrán que rendir exámenes que son calificados allá en Jerusalén, en la Universidad Hebrea”, agregó.

“Acá no se pide ninguna afiliación, ni nada porque hacer eso sería una agresión, si alguien viene es porque quiere encontrar respuestas y tener una oportunidad laboral”, destacó el ex mandatario. El Poder Ejecutivo para hacer frente a estas ferias que organiza Cartes, también hace varias convocatorias a través del Ministerio del Trabajo.