Rodeado de todos sus adherentes, Cartes afirmó en su discurso que Abdo Benítez prefirió pactar con los enemigos de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Para acompañar su reclamo, se mostró un video en el que se observaban imágenes del titular del Ejecutivo abrazado con el liberal Carlos Amarilla y dialogando con la senadora Desirée Masi, una de las más criticas durante el Gobierno anterior.

En todo momento, Cartes se mostró desafiante con el movimiento Colorado Añetete, liderado por Abdo Benítez. Manifestó que están viendo que la Justicia es selectiva. Sin embargo, advirtió que pueden meterles presos, pero que no van a atajar a Honor Colorado.

De esa forma se refirió a los pedidos de intervención de comunas lideradas por colorados cartistas, como es el caso de Ciudad del Este, cuya administradora es Sandra McLeod, quien este lunes también anunció su renuncia.

Cartes recordó que, solamente en Paraguarí y Ñeembucú, su movimiento obtuvo unos 24.000 votos a favor de Mario Abdo.

Además, criticó que el jefe de Gobierno hable de hacer respetar las leyes y no meterse en asuntos del Poder Legislativo, pero “tiene a dos senadores mau”, en referencia a Rodolfo Friedmann y a Mirta Gusinky.

El ex gobernador de Guairá juró en vez de Cartes, que no pudo asumir su banca en la Cámara de Senadores. Sostuvo que tanto Friedmann como Gusinky no fueron electos, ni proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Se solidarizó con la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod. Además, pidió disculpas si hoy Desirée Masi y el Frente Guasu tienen más poder que los colorados, pero afirmó que no les queda otra que “entrar a la cancha”.

En el encuentro no solo estuvieron McLeod y su marido, el senador Javier Zacarías Irún, sino otros referentes del movimiento como Enrique Riera, el diputado Hugo Ramírez y el gobernador de Central, Hugo Javier, entre otros.