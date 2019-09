Cartelera teatral propone dramas y comedias para el fin de semana

La ternura, sube a escena hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo, a las 20.00, en el Arlequín Teatro (Antequera 1061). Se trata de una comedia romántica en donde el autor homenajea a Shakespeare, utilizando muchas de las características de sus obras. La historia inicia con 3 mujeres decidiendo escapar de sus desdichadas vidas al lado de los hombres, huyendo a una isla desierta donde podrán recomenzar en soledad.

Otra propuesta es La ex de mi ex, una divertida comedia dramática que llega a las tablas del teatro Casa Mayor (Malutín 263), hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo, a las 20.00. El estreno trata sobre como los caminos de dos mujeres, ex del mismo hombre, pueden cruzarse y derivar en un acuerdo inesperado.

REPRISES. También se podrá disfrutar de la puesta titulada Cuerpo presente, en el local Estero Bellaco (Guillermo Arias 302). Las funciones son mañana, a las 21.00 y el domingo, a las 20.00. La obra plantea que las cotidianidades de siete individuos, prolongan constantes interrelacionamientos, jerarquizando sus roles, en una comparecencia biomecánica. Entradas: G. 30.000.

SED Sindicato de los eternos desplazados es otra pieza que se podrá ver mañana, a las 21.00, y el domingo, a las 20.00, en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129). Entradas: G. 35.000 y G. 50.000. La historia se desarrolla varios años en el futuro después de un conflicto bélico mundial.

Hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo, a las 20.00, se presenta Arroz con leche, en la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia y Brasil). Entradas: G. 70.000 (anticipadas Red UTS) y G. 90.000. La puesta plantea que el sabor del amor perdura casi siempre venciendo al tiempo.

El unipersonal El pan y la guarania, de Mario Casartelli, vuelve hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo, a las 20.00, en la Manzana de la Rivera. El homenaje al maestro José Asunción Flores tiene toques de humor, reflexión y dramatismo. Acceso: G. 50.000.



