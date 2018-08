Cartelera teatral ofrece variedad de opciones este fin de semana

Todos contra todos es la puesta de la standapera y humorista Diana Frutos, que bajo la dirección de Marcela Gilabert se estrena hoy, a las 21.00, en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo- Americano (José Berges 352).

Se trata de una irreverente comedia que hace una crítica a la hipocresía y la doble moral de la sociedad, desde la ironía y el humor. Seis personas, una oficina y unos cuantos secretos que salen a la superficie son suficientes para dar rienda suelta a las risas. Dan vida a los personajes: Edwin Storrer, Ariel Galeano, Henry Fornerón, Belén Bogado, Belén Delpino y Marcela Gilabert.

Otra novedad es Desde la caverna, obra que explora la línea del teatro de laboratorio mediante el desarrollo creativo y experimental de un colectivo de actores. Se toma como punto de fuga El mito de la caverna, de Platón, entre otras concepciones sobre la libertad, para invitar a la reflexión y el debate, en una puesta que fusiona teatro, danza y música.

Las funciones son hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo, a las 20.00, en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129).

También se estrena Sonora, un espectáculo de danza-teatro, bajo la dirección de Natti Fuster Cascio, en la que se abordan distintos lenguajes de movimiento, para contar una historia llena de magia, vida, reencuentros, resistencia y unión. La percusión corre por cuenta de Nito Lezcano y participan percusionistas del Ballet Kamba Kua. Los intérpretes de la obra pertenecen a los elencos de Otrapiel Cia de Danza y Considi Crew (grupo de danzas urbanas). Además cuenta con la actuación de Christian Olmedo, Celina Fernández, Laura Cuevas y José Villanueva, bailarines del Ballet Nacional del Paraguay. Las funciones son mañana, a las 21.00, y el domingo, a las 20.00.

REPRISES. El hijo de la novia, la adaptación de José Antonio Vitoria y Garbi Losada, del filme de Juan José Campanella y Fernando Castets, bajo la dirección de Tana Schémbori, se reprisa este fin de semana. “La obra expone el fracaso cotidiano, la crisis de las relaciones sociales y familiares, la religión, los ideales, la vejez, la enfermedad y el amor en el que, quién más, quién menos, necesita seguir creyendo”, consigna la sinopsis de la obra que cuenta con las actuaciones de Myriam Sienra, José-Luis Ardissone, Hernán Melgarejo, Sifri Sanabria, Borja García-Enríquez, entre otros.

Tras el éxito teatral, Las Karashans extiende sus funciones todo el mes de agosto, en el Teatro Latino (Teniente Fariña e Iturbe). El conocido humorista Gustavo Cabaña y el instagramer del momento, La Comadre, continuarán haciendo estallar de risa al público. Las Karashans, dos mujeres que sueñan con parecerse a las popularísimas y glamorosas hermanas Kardashian, que alcanzaron la fama internacional en el reality show Keeping up with the Kardashians.