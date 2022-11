Carolina Llanes niega tráfico de influencias y advierte sobre "guerra" jurídica

La ministra aseguró en el comunicado emitido en la tarde de este miércoles que nunca se apartó de su compromiso personal con la Justicia y que siempre se abocó al combate a la corrupción.

“En vista de que no pudieron permear mis controles, no encontraron mejor manera que atacar a mi hijo, abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, quien se dedica a la profesión”, señaló en el escrito divulgado en la página web del Poder Judicial.

Llanes señaló que los “esquemas mafiosos” presionaron a su hijo y este no accedió a esto, por lo que estos sectores mafiosos “redoblaron las presiones y empezaron a aparecer las primeras represalias”.

“Publicaciones periodísticas absolutamente falaces y maliciosas respecto al mismo y su actividad profesional y mi supuesta influencia para obtener resultados, lo cual nunca sucedió y ello puede ser perfectamente comprobable ante la CGR, los RRPP, la SET, bancos de plaza, en relación con mi situación patrimonial”, relató en el escrito.

La ministra de la Corte afirmó que “jamás interfirió” directa o indirectamente en los procesos tramitados por su hijo en carácter de abogado.

La magistrada denunció que tras no poder forzar su voluntad o manipular a la Justicia, se inició una “modalidad mafiosa de law fare”.

Nota relacionada: Diputados aprueba exhortar renuncia de Antonio Fretes y Carolina Llanes

“El law fare hoy nuevamente está siendo utilizado por sectores interesados en concretos objetivos políticos (contienda electoral) y empresariales (proceso licitatorio para la concesión de explotación de juegos de azar), con los que no tengo relación ni interés alguno, pero que en el contexto de la pelea electoral y económica conviene a algunos que se vea así, para seguir manipulando otros poderes del Estado y a la sociedad misma a la que se le empuja a reaccionar en beneficio de intereses sectoriales ajenos a los suyos”, denunció.

Para contextualizar sus expresiones, la ministra Carolina Llanes aseguró que el trasfondo de esta guerra jurídica es una disputa entre dos grupos empresariales que pelean por la concesión de los juegos de azar. Citó a Daruma SAM, SA y Gambling SA, consorcial a B-Gaming SA de Argentina.

“Y coincidentemente, sus representantes también pertenecen a los grupos políticos que hoy están en contienda electoral. Por lo que todo resulta muy conveniente para ciertos intereses particulares en desmedro de los intereses de la República, a la que yo estoy sirviendo desde la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

La ministra de la Corte reconoció que su hijo Álvaro Rojas Vía Llanes asumió la defensa de los accionistas de Daruma SAM SA, en un proceso por supuesto lavado, pero que el propio Ministerio Público había solicitado la desestimación.

No obstante, indicó que el 31 de agosto del 2022 el Juzgado Penal de Garantías se opuso a la desestimación, lo que constituyó un resultado desfavorable para la gestión de su hijo.

Diputados cuestionan que hijos de Llanes asuman defensa de investigados

En la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados, el diputado cartista Basilio Bachi Núñez advirtió que dos hijos de la ministra Llanes ejercen como abogados litigantes en sonados procesos por corrupción y lavado de dinero.

"Si Amílcar Fretes no hubiera sido el hijo del ministro Fretes, Hijazi no le hubiera buscado como abogado. En este caso, el hermano de Fahd Yamil (presunto narcotraficante) no le hubiera contratado a Alvarito, si no era hijo de Carolina Llanes. Acá no es un problema de Fretes nomás, de droga nomás, de licitaciones dirigidas nomás, acá hay un problema que se llama Partido Colorado", aseveró por su parte la diputada Amarilla.

Por otro lado, Carlos Núñez Salinas, de la bancada oficialista en Diputados, señaló que el proyecto de declaración contra los ministros Fretes y Llanes tiene que ver con "proteger la Justicia y la credibilidad de la institución".