La fiscala Josefina Aghemo adelantó este jueves que Caballero ahora también será investigado por lavado de dinero, tras un informe remitido por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

"Es una nueva investigación que se inicia a raíz del resultado de un informe que presentó la Seprelad, por ciertas inconsistencias en sus movimientos financieros", indicó la agente del Ministerio Público en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Lea más: Carmelo Caballero prestó declaración y negó tráfico de influencias

La agente fiscal evitó dar mayores detalles, ya que ahora están abocados en recabar información. "La investigación es muy incipiente", prosiguió.

Carmelo Caballero está vinculado con el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann, a raíz de un audio donde se los escucha en una conversación telefónica hablando sobre un caso de tierras en el Chaco.

Antecedentes

El caso salió a la luz mediante un audio difundido por un medio de comunicación, donde se escucha a Caballero en una conversación telefónica con Fernández Lippmann, quien cuenta con arresto domiciliario desde febrero del año pasado.

La conversación entre ambos gira en torno al caso de las tierras que tiene la Secta Moon en el Chaco.

El polémico caso también afectó al ahora ex titular del JEM y ex senador colorado Óscar González Daher, quien está recluido en la Agrupación Especializada, y al ex legislador Jorge Oviedo Matto.