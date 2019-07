Carlos Rolón festeja después de dos años

A más de los 90 PJ con Olimpia en juegos locales tiene 9 con el Decano en juegos internaciones, por lo que su próximo juego será su partido Nº 100 con la franjeada.

VAN 4. Nacional volvió a perder y ya son 4 los partidos consecutivos sin ganar, los dos últimos del Apertura fueron empates (1 a 1 vs. Gral. Díaz y 0 a 0 vs. River). Este mal inicio tiene como antecedente el Apertura 2019. Nacional había perdido sus tres primeros juegos (0 a 2 vs. Guaraní), 0 a 1 vs. San Lorenzo y 0 a 1 vs. Luqueño).

DOS DE INICIO. Cerro Porteño y Libertad arrancaron ganando sus dos primeros partidos. El Ciclón lo hizo por última vez en el Apertura 2017: 3 a 0 vs. Rubio Ñu y 2 a 1 vs. Nacional con Gustavo Florentín como DT. El Guma también lo consiguió en el mismo torneo: 3 a 2 vs. Guaraní y 2 a 1 vs. Capiatá con Fernando Jubero.

En contrapartida, Guaraní perdió los dos y la última vez que tuvo este inicio fue en el Apertura 2016 con Fabricio Bassa como DT: 0 a 1 vs. Rubio Ñu y 1 a 2 vs. Nacional. Su técnico Gustavo Costas tuvo un peor inicio en Apertura 2001 con Guaraní. Con 5 derrotas: 2 a 3 vs. Sol de América, 0 a 2 vs. 12 de Octubre, 2 a 5 vs. Libertad, 2 a3 vs. Cerro Porteño y 1 a 2 vs. Luqueño.