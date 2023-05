Rivera, que cuenta en su carrera con éxitos a nivel internacional como Que lo nuestro se quede nuestro y Me muero, señaló además que se siente especialmente feliz por el hecho de actuar en ciudades de EEUU que ni siquiera conoce personalmente, pero en las que cuenta con seguidores.

CARLOS RIVERA.jpg El cantautor mexicano Carlos Rivera, quien el próximo 7 de junio inicia en Denver (Colorado), una gira por Estados Unidos en la que recorrerá 17 ciudades. Foto: EFE.

La gira por Estados Unidos se divide en una primera parte que terminará el 18 de junio en Seattle (Washington) y una segunda que empezará el 13 de octubre en El Paso (Texas) y le llevará hasta el 5 de noviembre, fecha en la concluye en Orlando (Florida).

Lea más: Los Latin Grammy preparan una gala marcada por el coronavirus y el reguetón

"Esta gira me ilusiona mucho porque actuaré por vez primera en algunas ciudades", destacó el cantautor, con ya siete discos de estudio a sus espaldas y colaboraciones con artistas como Juan Gabriel, José José, José Luis Perales, Gloria Estefan o Laura Pausini.

Conciertos cada vez más numerosos

Rivera señaló que además los conciertos que realiza son cada vez más numerosos, como el que ofreció el pasado 15 de abril en el Estadio Nacional de la capital de Costa Rica.

"En Costa Rica actué ante 20.000 personas, un éxito que espero se repita", dijo Rivera, que ganó notoriedad en el teatro con papeles en obras como El Rey León, Mamma Mia y La Bella y la Bestia en México y España.

Respecto al espectáculo que ofrecerá a sus seguidores en Estados Unidos, Rivera señaló que se trata de un montaje de cerca de dos horas y media en el que intervienen nueve músicos y cuatro bailarines y en el que se nota su experiencia de años en el teatro musical.

"Realizar una gira de 17 conciertos por Estados Unidos es un logro, aunque lo importante es mantenerse muchos años, algo en lo que me he enfocado", dijo el cantante, que en 2004 entró al concurso musical La Academia de su país.

Te puede interesar: La alfombra de Premio Lo Nuestro

Rivera resaltó que tiene muchos proyectos por delante y que a pesar de haber trabajado ya con grandes artistas le gustaría en el futuro hacerlo con cantantes como los españoles Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat.

El mexicano asegura que continuará siendo fiel a su estilo, pero que no tiene inconveniente en abrirse a otras tendencias musicales, siempre que "sienta que no están fuera" de sus deseos.

"No me restrinjo porque la música es música, pero no cambiaría de género", sostuvo, para aclarar que siempre se ha sentido un cantante de baladas, lo que no le ha impedido hacer algunas colaboraciones con artistas como el puertorriqueño Pedro Capó que se acercan a un ritmo más urbano.

México se suma a los cambio

Para el artista su país, México, supo subirse a los cambios en estilos como el mariachi o la música norteña "que llevaban mucho tiempo haciéndose de la misma manera".

La globalidad que hoy está presente en todos los lugares fue, según explica, un punto a favor de que su música sea cada vez más valorada en distintos países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Ecuador o Costa Rica.

"En Argentina hemos conseguido en algunos conciertos reunir hasta 20.000 personas y en Chile cada vez me siguen más personas", destacó el cantautor, tras recordar que su música en España es muy valorada.

"España ha sido para mí muy importante desde mi papel en 'El Rey León'", recordó, una fama que le sirve para realizar una gira por ese país de once conciertos entre el 18 de julio en Madrid y el 9 de septiembre en Sevilla.