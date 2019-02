El presidente Mario Abdo Benítez (i) saluda al ex senador Carlos Amarilla (d).

La jueza penal de Garantías Rosarito Montanía resolvió otorgar el sobreseimiento definitivo al ex senador Carlos Amarilla , quien fue imputado por el presunto faltante de G. 9.000 millones durante su administración en la Gobernación de Central entre los años 2012 y 2013.

“La causa abierta que me habían inventado desde el cartismo como manera de apriete, felizmente, culminó con mi sobreseimiento definitivo ayer (martes)”, dijo este miércoles en contacto con Monumental 1080 AM el ex gobernador.

Señaló que desde el primer momento que fue involucrado en la causa colaboró activamente con la investigación.

“Desde el momento en que la Contraloría General de la República envió a la Fiscalía el temerario informe me preocupé de aportar todas las pruebas y realicé todas las diligencias para que la fiscala encargada no llegara a imputarme (…) Y dentro de este episodio 'doloroso', por cierto, se me permitió demostrar que mi conducta al frente de la gobernación fue irreprochable”, dijo.

“Llegamos a ese escenario y consecuentemente nunca pusimos ninguna traba, ni nada por el estilo. Por el contrario, siempre estábamos apurando el proceso”, detalló seguidamente.

Consultado si su caso fue resuelto rápidamente por influencias del Gobierno de Mario Abdo Benítez, Amarilla descartó que hubiera intervención alguna de componentes o estamentos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, luego reconoció que afectó de una manera “positiva” que Marito sea el presidente de la República.

Carlos Amarilla fue asesor político del presidente, y se había manejado la posibilidad de que él fuera consejero de la Itaipú Binacional, algo que no se concretó.

Tras la imputación que se formuló en su contra decidió apartarse del entorno del Ejecutivo por su propia cuenta, para no “generar problemas” en el ámbito de Mario Abdo, sostuvo.

Mantuvo que si el primer mandatario le vuelve a proponer un cargo, con ganas va a colaborar, pero que no conversaron de ello con él.

“En pocas palabras, tengo ganas de hacerle una feroz demanda a la Contraloría General de la República por el perjuicio que me han causado en todo sentido, que ha sido enorme”, concluyó.

La fiscala Victoria Acuña pidió el sobreseimiento definitivo para el ex parlamentario el 29 de noviembre de 2018. Ante esta petición, la jueza Montanía decidió que la diligencia se realizara en febrero de este año. Fue imputado por presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, junto a Magno Duarte Cuba y otros.

La investigación fiscal se inició a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el contralor general de la República, José Enrique García.