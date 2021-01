Cardozo: “Yo jugaba por la camiseta”

“Lastimosamente no les gustó lo que yo pretendía y no me renovaron el contrato”, expresó Mauro a la mesa de FALG y destacó que en el “12 yo jugaba por la camiseta”.

Seguidamente recordó que en el año 2020 llegaron a concretar los objetivos propuestos por el plantel: “Conseguimos todo, la permanencia y clasificación a la Sudamericana. No merecía esto, por las cosas importantes que se vienen este año”.

“En lo personal estoy muy satisfecho por el buen año. Pero al enterarme que ya no continuaba quedé muy triste”, finalizó el golero que expresó que vive del fútbol y aguarda llamadas para defender alguna institución en el 2021.