Cara a cara con el virus en los laboratorios

Negativo, positivo o no concluyente. Así dice el resultado del SARS-CoV-2 que llega al correo electrónico luego del hisopado y de todo un proceso llevado adelante por quienes están codo a codo en la línea de investigación y aplicación de técnicas de diagnóstico en esta lucha contra el coronavirus: los bioquímicos.

Mirando de frente a un virus desconocido, los profesionales de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública fueron –junto a los profesionales de blanco– los primeros en estar cara a cara con el agente infeccioso que está golpeando al mundo entero.

El doctor en bioquímica Celso Raúl Curtido, de 55 años, es uno de los más de 2.500 profesionales que apoya directamente al médico en el diagnóstico de las patologías que se verifican por laboratorio. ‘’Al comienzo no se conocía bien la enfermedad, todos los compañeros y la población en general teníamos miedo… Cuando se nos decía Covid-19 teníamos miedo de tocar esa muestra, de hacer la toma de muestra al paciente’’, relata el profesional.

Comenta que esta reacción natural ante lo desconocido tuvo su origen en lo que se mostraba en las noticias provenientes de Wuhan, la ciudad de China donde se originó el nuevo brote de coronavirus en febrero pasado. ‘‘Se mostraba que la gente caía muerta en la calle. Esto vino a crear mucho miedo’’.

Cuando el coronavirus llegó al país –comenta el doctor Curtido– fue difícil adaptarse con los equipos de protección individual porque la sensación dentro del piloto era desesperante y debían tomar muestras y analizarlas por horas.

‘’Fuimos tomando conciencia y lo tomamos hoy de forma natural haciendo el análisis porque los bioquímicos hacemos toma de muestras a los pacientes, pero con la creación de la cabina fue mejorando bastante, estábamos más protegidos porque al principio la toma era directa’’.

El hisopado a un paciente sospechoso de Covid-19 a veces es un poco complicado porque de repente cuando el profesional inserta el hisopo en una fosa nasal hasta la nasofaringe, la persona tiene ganas de vomitar, en algunas ocasiones, sangra la nariz o sienten ganas de toser.

POSITIVO

El Dr. Celso Curtido es uno de los tantos bioquímicos que cayeron por el Covid-19. Aún con la secuela de sentir esa sensación de no poder respirar al caminar, él retornó a su trabajo en los laboratorios del Hospital Nacional de Itauguá y el Hospital Pediátrico Acosta Ñu. Describe su experiencia con la enfermedad como ‘‘estar al otro lado de la mesa’’ porque como bioquímicos siempre ‘estábamos haciendo determinaciones, análisis, todo eso para la prueba de otros pacientes, pero de repente cuando te toca a vos las cosas cambian totalmente’’.

‘‘Tengo una sobrina que trabaja en Pediatría. A lo mejor tuvieron un paciente con Covid, venimos juntos en el vehículo. Le tomó primero a ella y enseguida me tomó a mí. Me dolía la espalda y un decaimiento total y fui al hospital. Con el test rápido salió positivo y al tercer día positivo en PCR’’, relata.

Curtido se interna al octavo día de la enfermedad. Le apretaba el pecho y no podía respirar. Tenía ganas de toser y no podía. Su saturación de oxígeno era de 85%. ‘‘Me puse reacio a internarme porque famoso ves que el que se interna ya no sale. Viví con ese miedo aún siendo profesional’’, resalta el bioquímico, agradeciendo a los médicos del Itauguá por salvarle la vida.

El bioquímico resaltó el trabajo que están haciendo todos sus colegas y pidió a la ciudadanía que se cuide, que cumplan con las medidas de prevención porque el virus existe, no solo lo ven en el laboratorio, sino también muchos profesionales ya fueron afectados.