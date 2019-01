CAP pide que compras online no sean competencia desleal

Carlos Jorge Biedermann, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), manifestó que no se pueden frenar las compras por internet en el extranjero, pero considera que estas no tienen que convertirse en una competencia desleal para los productos y marcas paraguayos.

Señaló que el gremio aún no tuvo una reunión con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), acerca de la reglamentación que se dará a estas operaciones, pero indicó que se tienen que establecer impuestos para las mercaderías que ingresen con el fin de ser revendidas en el país.

“Es inevitable, no se puede parar el ingreso de productos vía courier, como ocurre en todo el mundo. Pero sí pensamos que estos no pueden ser una competencia desleal e ilegal contra las marcas que hoy se están vendiendo en Paraguay. Estos productos tienen que pagar impuestos y deben ser tratados de la misma manera”, expresó.

Sin embargo, aclaró que no es lo mismo el ingreso de solo una unidad de alguna mercadería (para uso particular) que de cantidades superiores, por lo que se tiene que tener en cuenta esta situación.

“Uno puede hacer una compra particular, no es lo mismo importar un producto que importar 1.000 y tratar de meter eso por el courier como si fuera una importación particular. Hay que ver qué es lo que está planteando MIC, pero nosotros estamos de acuerdo en que estos productos también tienen que pagar impuestos”, apuntó.

FALTA FIRMA. El MIC ya tiene lista la nueva reglamentación y solo falta la firma de la ministra Liz Cramer para que entre en vigencia. La normativa establece el pago de una licencia previa de medio jornal para una compra de hasta 100 dólares y de dos jornales mínimos para las adquisiciones de más de 100 y hasta 1.000 dólares.

El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, confirmó la disposición.