Caos vehicular se agudiza  por la mala gestión y pésimo transporte

Adaptación. Bicisenda aún genera rechazo, sobre todo en calle Palma, donde no se respeta el carril exclusivo para móvil alternativo.

Ante este complejo escenario y el hartazgo ciudadano, urbanistas dan algunas recetas en busca de soluciones a largo plazo que, finalmente, dependen de la voluntad de las autoridades para desarrollar las verdaderas políticas públicas.

Para el arquitecto y docente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Gabriel Ayala, lograr un transporte eficiente justamente se resume en: voluntad política, profesionales capacitados y con formación en el tema de ciudad y movilidad; que sean estos los que encabecen un equipo de trabajo, autocrítica y sentido de pertenencia.

“¿Cuándo se ha visto operar a un arquitecto o a un zapatero…? Cada cosa en su lugar”, instruye Ayala.

El profesional expresa que se debe corregir la mirada errónea de que solo el sistema de transporte público eficiente es la solución para todos los males de la ciudad, en especial, los de la movilidad. “Hoy se debe pensar y buscar soluciones en los sistemas alternativos para la movilidad colectiva interconectada”.

Se trata de trabajar en sistemas de desplazamientos colectivos, alternativos e interconectados, por ejemplo, el ómnibus con la bicicleta; la bicicleta con el monopatín; y todos ellos conectados en una única parada multimodal, donde el usuario desciende y tiene la posibilidad de escoger el medio de transporte que más le conviene, desglosa el arquitecto.

“Lo importante es que exista más de una alternativa y que los medios por donde estos se desplazan estén en excelentes condiciones, señalizadas, iluminadas y seguras”.

Desincentivar el vehículo particular

El politólogo y urbanista Mario Villalba explica por su parte que al reemplazar vehículos motorizados particulares por buses, que además sean eléctricos, y bicicletas se logran varios objetivos, no solo reducir el tráfico; se consigue reducir la contaminación, convertir en espacios públicos los estacionamientos, generar movimiento económico en los lugares de paradas o trasbordos.

Otro objetivo importante es reducir las colisiones de tránsito que generan un alto costo para la salud pública. “Si uno analiza los costos sociales de una movilidad enfocada en auto particular es muchísimo lo que gastamos”, menciona.

Lo importante, señala Villalba, es un transporte masivo con una troncal única, como lo que se pretendía con el Metrobús, para no tener el mismo tráfico de los vehículos particulares, como una política de premiar a la gente que se mueve en forma colectiva para llegar más rápido a destino. “Hoy el tráfico es el mismo para el transporte público y auto particular, que además es más cómodo. Entonces sigue siendo un incentivo andar en móvil particular”.

Es necesario, afirma, una reingeniería del sistema para que haya vías exclusivas en sectores como: Eusebio Ayala, Mariscal López, España, Artigas, Félix Bogado, Acceso Sur y otros.

Ayala también coincide en que, ante el caos vehicular, la verdadera alternativa pasa por desalentar el uso del automóvil privado e incentivar el uso del transporte público, toda otra posible alternativa o planteamiento, no será sostenible. Pero para lograr este cometido, indica, se necesitan de tres factores claves: Seguridad, velocidad y comodidad.

“Si me siento seguro en mi automóvil o este me da sensación de seguridad, por qué dejaría de utilizarlo y optaría por el transporte público. Si se pretende disminuir la presencia de los vehículos particulares en las calles, es fundamental trabajar en la seguridad en el transporte público”, refiere.

Sobre la velocidad, expresa que si una persona en su vehículo particular se desplaza relativamente rápido de un punto a otro en la ciudad, por qué dejaría de hacerlo para utilizar un transporte público lento y obsoleto en muchos casos. “Se debe trabajar en ello para que el usuario no demore más de 10 minutos en subirse a un transporte colectivo y que sea rápido ese desplazamiento, por ejemplo, vía única y exclusiva para el transporte público. No es posible que el usuario espere unos 45 minutos un ómnibus, eso es muy cruel”.

En cuanto a la comodidad, indica que si la intención es que deje el automóvil de lado y utilice el transporte colectivo, lo primero que se tiene que trabajar es en la comodidad del viaje. Esto implica: paradas cómodas, ómnibus en excelente estado, aire acondicionado, asientos cómodos, conexiones para cargar el teléfono móvil, buena música, alerta de parada, alerta meteorológica, etcétera.

LAS CIFRAS

600.000 vehículos ingresan al eje capitalino diariamente, generando gran caos en la circulación.

370 vehículos se calcula que existen en el país por cada 1.000 habitantes, según Registro de Automotores.

792.000 vehículos matriculados pertenecen al Departamento Central, que lidera la lista de estadística.