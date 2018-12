Caos vehicular en CDE tras retiro de agentes de tránsito

La determinación fue adoptada pasadas las 10.00 de ayer, dejando en el más absoluto caos la circulación vehicular en la ciudad. Esta acción derivó en que la interventora lo separará del cargo por obstrucción del trabajo para el que fue designado. La interina nombró en su reemplazo a Rafael Serna, un antiguo agente.

Richar González también fue separado y en el cargo de jefe de operaciones fue designado Óscar Peralta. Ambos asumieron en la siesta de ayer e inmediatamente se dispuso la salida a laa calles de todo el personal.

La ausencia de los agentes de tránsito provocó kilómetros de fila sobre la ruta Internacional número 7, en el cruce con la avenida Perú en el sentido oeste-este.

En el microcentro el embotellamiento fue tremendo. Sobre la avenida Pioneros del Este los semáforos no podían controlar el tránsito debido a que era tal el nivel de atasco que no había diferencia entre luz roja y luz verde. Esta situación provocó largas filas que se extendieron hasta la rotonda del km 3 y medio.

LLAMATIVO. Méndez señaló que recibió un llamado de un personal apostado cerca de la zona primaria diciéndole que la Policía Nacional se iba a hacer cargo del tránsito. Aseguró que intentó comunicarse con la interventora para saber qué es lo que estaba pasando, pero que no le atendió la llamada.

“Hubiera venida a mi oficina. Estoy firmando cheques para el pago de aguinaldo y son cerca de 2.000. No puede tomar actitudes caprichosas, directamente lo que hizo es obstruir el camino a la solución”, refirió Llanes.

“A mí realmente me llama la atención, porque el primer día y los días posteriores tuvimos contacto casi a diario y se mostraba totalmente diferente, diciéndome que no me preocupara, que iba a traer paz y tranquilidad para estos días, todo el tiempo del discurso era ese, por eso me extraña, me llama la atención su actitud y no sé a qué se deberá, pero ya tengo mis sospechas”, añadió.

Al dar su versión el ahora separado del cargo de director de tránsito, Méndez explicó que agentes de la Policía Turística le comunicaron que por orden superior ellos iban a controlar el tránsito. “Al no tener directiva al respecto opté por retirar todo el personal. Yo asumo todas las consecuencias”.