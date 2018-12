Caos en la circulación vehicular en microcentro de CDE genera malestar

La situación fue denunciada también por el presidente de la Junta Municipal Miguel Prieto, que calificó de una vergüenza los embotellamientos en la ciudad y acusó de realizar un trabajo deficiente, a los agentes de tránsito.

Consultada al respecto la interventora de la Municipalidad de la capital de Alto Paraná, Carolina Llanes, pidió que se realicen denuncias concretas, si es que hay agentes de tránsito que están pidiendo plata para liberar el tránsito.

“Recibimos denuncia verbales, estamos pidiendo que sean escritas, porque tenemos que actuar de manera formal, por ejemplo para tomar medidas drásticas en relación a las cabezas, a las personas que están a cargo de esa área”, explicó.

Dijo que ya mantuvo conversaciones con el presidente de la Junta al respecto. “También hablamos con el gobernador (Roberto González Vaesken) para poder tomar medidas inmediatas (...), para devolver fluidez a esa zona y evitar que estos hechos punibles (pedido de coima) se concreten o se consuman”.

DENUNCIA. Pidió a la ciudadanía en general que es víctima o testigo de hechos irregulares que involucren a los agentes de tránsito, “que hagan sus respectivas denuncias al Ministerio Público acá en Ciudad del Este y en la Fiscalía General del Estado, sé que hay cierta desconfianza contra fiscales de esta ciudad, entonces algunos por eso no quieren hacer su denuncia, pero hagan acá y/o allá que nosotros les vamos a apoyar”, aseguró Llanes.

Consultada si abrirá una investigación indicó que tiene que recibir la denuncia, identificar y tomar los procedimientos legales.

“Yo no puedo hacer nada que esté fuera de lo normativamente establecido, por eso les pido a las personas que me vienen a hacer denuncias así, o por WhatsApp, por teléfono o en forma verbal que se hagan responsables y me traigan algún tipo de indicios, como fotos, grabaciones, lo que sean, a partir de lo cual yo pueda también formular responsablemente una denuncia, darle el tratamiento correcto para que tenga un resultado positivo”.

agentes. Desde la semana pasada ha aumentado el flujo de agentes en el microcentro y con el ello ha aumentado también las filas, volviéndose muy lenta la circulación, por lo que se recomienda dejar el vehículo en algún lugar fuera del radio del microcentro comercial y completar el trayecto a pie.