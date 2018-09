Cantante dedicó música narco a Cucho

En contacto con Monumental 1080 AM, Walter Otazú contó que conoce desde hace ocho años a Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho , que le tiene un aprecio muy grande y por eso le dedicó la canción "Jefe de los jefes", de los Tigres del Norte, que precisamente fue inspirada en el fundador del cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo.

Leé más: Cucho Cabaña teme por su vida en la Agrupación Especializada

En un video que se dio a conocer este martes el cantante dedica, en uno de los eventos a los que asistía frecuentemente contratado por Cucho, la música "Jefe de jefes", ante el aplauso de los presentes.

Embed "Los grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor"

Así dice la canción del "Jefe de los Jefes" #CuchoCabaña. #AM1080 pic.twitter.com/JtJsAjqJdD — Monumental AM 1080 (@AM_1080) 11 de septiembre de 2018

“Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción, muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol”, dice parte de la canción.

Nota relacionada: Cucho no sería de los narcos más grandes en Alto Paraná, según Giuzzio

El narcocorrido es un subgénero musical mexicano que fue adoptado por los Tigres del Norte con sus letras acerca del poder y la muerte.

Asimismo, el grupo musical dedicó también una canción al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, llamada "Muerte anunciada". Precisamente, Cucho tenía cuadros de Escobar en sus propiedades y su quinta en la ciudad de O’Leary es una réplica de la Hacienda Nápoles, la cual visitó cuando fue a Colombia.

Los Tigres del Norte

Le puede interesar: Cucho amasó fortuna amparado en capos y sus amigos de la política

El supuesto narcotraficante fue detenido el jueves pasado durante un megaoperativo liderado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía, que incluyó alrededor de 25 allanamientos y terminó con la incautación de 23 vehículos, 21 kilogramos de cocaína, más de 15 detenidos y 30 imputados, entre ellos policías, un diputado nacional, un asistente y un agente del Ministerio Público.

Entérese más: Los 23 vehículos del supuesto narcotraficante Cucho Cabaña