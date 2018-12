Cansados de chicanas de gatillo fácil esperan respuesta de ministros

La causa de Richard Pereira aún no tiene fin y los familiares pidieron hablar con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, cansados de que las chicanas de los acusados terminen siempre evitando el normal desempeño del proceso y la realización del juicio oral y público.

Los acusados en la causa son el ex jefe de la Comisaría 4ª, el comisario principal Jorge Ignacio Zárate Barreto y el suboficial Jhonie Orihuela.

La agente fiscal Pamela Pérez acusó a Zárate por tentativa de homicidio y lesión grave en carácter de autor; y como coautor, por los ilícitos de persecución de inocentes y también simulación de hecho punible.

Por su parte, Orihuela está acusado por tentativa de homicidio doloso y lesión grave en carácter de autor; y como coautor, por los ilícitos de persecución de inocentes y también simulación de hecho punible.

“Esta causa ya se chicaneó siete veces, y cuatro veces se suspendió el juicio. Estamos cansados de las chicanas, ese es nuestro principal disgusto. Necesitamos (como familia) cerrar esta página y dar vuelta la hoja. Ya es mucho el tiempo que invertimos”, señalaba con voz afligida don Richard Pereira, padre de la víctima.

El juicio se tuvo que haber desarrollado el 4 de junio del 2017, la primera vez, el pasado 6 de diciembre se volvió a suspender y ahora no tiene fecha. Es que el comisario Zárate primero frenó el juicio por cambiar de abogado, luego recusó al Tribunal de Sentencia, y luego a los miembros de la Cámara de Apelaciones.

Don Richard comentó que ayer solicitó una audiencia con los ministros de la Corte, buscando que desde la máxima instancia judicial se pueda tomar medidas y evitar la constante dilación del proceso. Aún no recibió respuesta de los ministros. “Esto no es solo una pérdida de tiempo para nosotros, sino para el Estado, para los testigos, hacen perder tiempo a los jueces. Y en particular nos afecta, ya que diariamente trabajamos para comer”, resaltó el entrevistado.

ESTRATEGIA. Don Richard aseguró que el principal responsable de las chicanas es el comisario Zárate Barreto, pues busca extender la medida cautelar de prisión domiciliaria que tiene, ya que cada año sirve para descontar una eventual condena de privación de libertad.

“Quiere estar el mayor tiempo posible con prisión domiciliaria, porque con prisión domiciliaria anda libremente por Puente Kyjhá, donde fija residencia, ya que allí nadie le controla”, expresó el padre.

La esposa del comisario Jorge Zárate es una política reconocida del Partido Colorado en el Departamento de Canindeyú.

Y en cuanto a la situación del suboficial, este sí se encuentra privado de libertad en una celda de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.