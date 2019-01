Canindeyú: Hombre denuncia a su ex novia por supuesto maltrato

Lino Rubén Villalba Mora, de 21 años, denunció a su ex novia de 19 años por violencia física y sicológica.

Se trata de Lino Rubén Villalba Mora, de 21 años, quien denunció a su ex pareja de 19 años por supuesto maltrato "luego de ser víctima de violencia física y psicológica". La acusación fue realizada en la Fiscalía Zonal de Salto del Guairá , en el Departamento de Canindeyú .

En su denuncia, formulada el 13 de diciembre del año pasado, el hombre manifestó que tuvo una relación sentimental con la joven durante un año y medio, informó el periodista de Última Hora Elías Cabral.

Te puede interesar: Un hombre fue agredido por su pareja en Caaguazú

Dijo, además, que la mujer insultó a su hijo menor en varias ocasiones y que el 14 de octubre del año pasado le pegó por la cara y le advirtió "que se cuidara", tras problemas particulares que mantuvieron.

El hombre asegura que el problema inició luego de que supuestamente él se negara a pagarle un sueldo de más de USD 1.500 por acompañarlo en sus tareas laborales, donde él se desempeña como técnico agropecuario.

Nota relacionada: Víctima de violencia intrafamiliar cuestiona medida concedida por jueza

Aseguró que no es la primera vez que la mujer lo maltrata y el hecho de que sea hombre "no significa que no sea víctima".

Lea más: Suman 770 hombres víctimas de violencia doméstica en lo que va del año

Señaló también que fue sometido a exámenes médicos, con los que puede dar constancia y avalar sus acusaciones.

Te puede interesar: Presidente Franco: Hombre denuncia a su pareja por violencia

El hombre tiene una denuncia por violencia

La ex pareja de Lino Villalba, por su parte, presentó una denuncia en su contra en el mes de octubre del año pasado por supuestos maltratos físicos y psicológicos.

La jueza Alcira de Souza le otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva (prisión domiciliaria), violando el artículo modificado 245 del Código Procesal Penal, que prohíbe otorgar medidas por similares hechos, considerando la tipificación como crimen.

La mujer teme por su vida ya que supuestamente el hombre sigue amenazándola por medio de mensajes de texto vía WhatsApp.

Cifras de hombres víctimas de maltrato

Cristian Paniagua, presidente de la organización Kuimba'e Aty, manifestó a Última Hora que el año pasado tuvieron un total de 720 denuncias de hombres que fueron víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas.

Además, mencionó que ocho hombres se quitaron la vida como consecuencia de varios problemas familiares.

Explicó asimismo que tiene casi 380 pedidos de prestación de alimentos de la mujer para con el hombre que quedó con los hijos, de los cuales el año pasado solo pudieron sacar seis prestaciones.

"Tenemos casi 620 pedidos de los padres que quieren quedarse con sus hijos y que la Justicia no les favorece", sostuvo.

También dijo que 1.000 hombres están recluidos en las cárceles de todo el país por ser supuestos autores de violencia doméstica, sin ninguna pena. De los cuales, 370 están privados de su libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Afirmó que en la cárcel de mujeres ninguna persona está privada de su libertad por maltrato psicológico o físico.

Por último, comentó que un total de 13 hombres fallecieron en manos de mujeres el año pasado.