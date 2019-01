Canindeyú: Denuncian desaparición de un capataz en Villa Ygatimí

Alcides Samuel Larrea, dueño de la propiedad de la colonia Nueva Alianza del distrito de Villa Ygatimí, denunció el caso en la Comisaría.

Larrea manifestó que este miércoles llegó hasta el inmueble y que Rodas, quien se desempeña como su capataz desde hace seis meses, no estaba allí. Luego lo llamó a su celular, pero el aparato estaba apagado.

El denunciante contó a la Policía que el último contacto que tuvo con su empleado fue en la tarde del lunes pasado, cuando se comunicó con él por vía telefónica.

Indicó, además, que este martes, cerca de las 11.00, los vecinos vieron que una camioneta de color blanco, doble cabina, estaba estacionada al costado de un corral, dentro de la propiedad.

"Yo traje a los indígenas Aché y lo buscamos en todo el establecimiento (al capataz) y no lo hemos encontrado, vecinos me informaron que una camioneta blanca estaba en el corral y pensaron que yo estaba trabajando, pero no fui yo", refirió.

Mencionó que los vecinos supuestamente vieron a hombres armados dentro de su propiedad y que se robaron una motosierra, un taladro eléctrico, un rollo de alambre liso, también alambre de atar y un equipo para montar caballos.

Aún se desconoce si también se llevaron ganado vacuno porque están dispersos por la propiedad.

La Policía Nacional inició un recorrido dentro del establecimiento ganadero en busca del capataz, sin resultado positivo. El hecho fue comunicado a la asistente fiscal Gloria Ramírez.