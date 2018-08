Cándido Aguilera fue el autor de la propuesta

El ex diputado colorado Cándido Aguilera recordó para la radio Monumental AM que fue el autor del proyecto de ley que plantea equiparar los haberes jubilatorios al sueldo de los funcionarios públicos activos. Explicó que para ello propuso elevar el aporte de los nuevos funcionarios que ingresen al servicio a un 20%, con el fin de lograr la equiparación.

“Se debe levantar el nivel de aporte de quienes ingresan al funcionariado, ya que el sistema jubilatorio en este ámbito es igual que el del IPS: solidario. Hay un estudio hecho que daba el tiempo de unos 16 años para equilibrar, en la proporción de crecimiento vegetativo y de recambios”, explicó.

sin fuerza. Reconoció, no obstante, que no se tuvo en el momento de proyectar ese nuevo escenario la fuerza política necesaria para establecerlo como ley. Pero insistió en que se debe cambiar un solo artículo de la Caja Fiscal, para ampliar al 20% (actualmente es del 16%) el aporte para quienes ingresan.

Dio además como ejemplo que un docente jubilado puede ganar en algún momento G. 1.000.000 y jubilarse con eso; mientras que otro que irá a la vida pasiva años después podría jubilarse con mayor monto y aquel quedará siempre con la cantidad menor respecto al segundo.

El ex diputado y actual consejero de Itaipú por parte de la Cancillería sostuvo que la Caja ya no da más, porque contempla sistemas perniciosos, como la situación de los docentes, militares y policías. Recordó que el índice que se aplica ahora para elevar el haber jubilatorio es el concerniente a la inflación de cada año, según el Banco Central, pero que no se ajusta esa condición a lo que prescribe la Constitución.