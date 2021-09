Candidatos a concejales de la ANR llevan delantera en Capital

Los candidatos a concejales del Partido Colorado para Asunción llevan la delantera y superan en la preferencia electoral, al menos en la encuesta internacional realizada por la consultora WE, para el diario Última Hora, Radio Monumental y Telefuturo.

En el sondeo realizado se intentó conocer la percepción del electorado sobre su voto de preferencia para la concejalía de la Capital que cuenta con 24 bancas.

A dos semanas de los comicios generales municipales, la ANR lleva el 43% de aceptación, según los resultados de la medición. Actualmente, los colorados tienen 11 bancas ganadas en el 2015.

La mayoría de los encuestados que apuestan por la propuesta colorada pertenecen al rango de edad de 50 años para arriba.

En segundo lugar, pero más atrás quedan los candidatos a concejales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) con el 17% de preferencia. En las últimas elecciones, los liberales se alzaron solamente con cuatro bancas en Asunción. En su mayoría, las personas que apuestan a los liberales tienen 50 años para adelante, igual que los colorados.

En tercer lugar, queda el Partido Patria Querida con el 3% de los votos. En 2015 había conseguido una banca.

Los candidatos del Frente Guasu, Alianza Asunción para Todos y Alianza Encuentro Ciudadano están mano a mano con un 1% del resultado de la encuesta.

El Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Democrático Progresista y el Partido del Movimiento al Socialismo prácticamente no arrojaron ninguna preferencia, según los resultados de la medición.

Al hacer una discriminación por sexo, el sondeo arroja que los colorados tienen el apoyo de un sector importante de hombres con el 44,3% de preferencia.

Mientras que en el PLRA tiene en su mayoría el apoyo del sector de las mujeres con el 18%. Lo mismo para los candidatos del sector de Patria Querida con el 4,3% de los resultados.

NINGUNO. Un resultado sumamente llamativo es el alto porcentaje de personas consultadas que respondieron que no votarán por ninguno de los candidatos de los partidos tradicionales ni de las propuestas que figuran en la lista de preferencia.

El 24% indicó que no apoyará a estos candidatos, según la medición.

Estas elecciones municipales tienen la característica particular de que se realizan bajo la modalidad del sistema de voto electrónico y mediante listas desbloqueadas.

Es decir, que la competencia por un espacio en la concejalía se vuelve más fuerte entre los propios candidatos de las listas tradicionales, así como también para propuestas independientes fuera de los partidos políticos y movimientos más fuertes.

ADULTOS. La consultora internacional realizó la medición entre el 18 y el 22 de setiembre. Se tuvo en cuenta el universo de 849 casos efectivos con un nivel de confianza del 95%.

Las personas consultadas en su mayoría corresponden a las zonas de San Roque, la Recoleta y Santísima Trinidad. También incluyeron la Encarnación, la Catedral y Zeballos Cué.

El 38% de los encuestados pertenecen al rango de 30 a 49 años. En segundo lugar, el 36% pertenecen a 50 años para adelante. Y en tercer lugar, quedaron con el 26% los jóvenes de 18 a 29 años.

La encuesta aparece en el último tramo de la campaña electoral para las municipales. Solamente quedan dos semanas para la definición donde se medirán las últimas estrategias y posicionamientos de la campaña.

Mayoría está afiliada o simpatiza con el oficialismo

Los encuestados respondieron también si están afiliados o simpatizan con algunos de los partidos políticos mencionados en el sondeo.

La mayoría de ellos dijeron que tienen preferencia por el Partido Colorado. De acuerdo con la medición de esta consultora internacional, el 56 % de ellos dijeron que están en sintonía con la ANR. En segundo lugar, están aquellas personas que no están afiliadas ni simpatizan con ninguno de los partidos políticos mencionados. El 23% respondieron que no tienen vinculaciones con ninguno de los sectores políticos.

En tercer lugar quedó el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ya que el 18% respondieron que están afiliados o que simpatizan con esta agrupación política de la oposición. Mientras que el 1% dijeron que pertenecen al Frente Guasu y al Partido Patria Querida.

Entre los colorados y los liberales, en su mayoría, indicaron que tienen más de 50 años y que están afiliados o simpatizan con estos partidos.

En tanto que en el sector de Patria Querida lideran los jóvenes de 18 a 29 años de edad.

En estas campañas municipales hubo un fuerte debate a partir de la campaña #ANRNuncaMás, que se popularizó en las redes sociales, que busca denunciar los casos de corrupción y de dirigentes vinculados a la narcopolítica y el lavado de dinero.

Esta campaña movilizó a las bases coloradas que también realizaron una contraofensiva buscando desactivar la mala imagen que tienen los colorados ante la ciudadanía y, en particular, el electorado que tendrá la decisión final en las elecciones que se realizan en dos semanas.