Candidato lamenta falta de debate en la Junta

El seno del Partido Colorado ya no debate, no respeta al que piensa distinto y de allí nace la preocupación.

Dijo que se afilió a los 19 años y en el 2019 se candidató en el marco de las elecciones juveniles que se suspendieron de forma sinedie, apenas a 10 días de la fecha y con todas las papeletas impresas y listas para la jornada electoral.

“Este año tenemos la oportunidad de elegir a nuestras autoridades partidarias, aparte de elegir a nuestro presidente, así como senadores, diputados y gobernadores. El partido va a elegir un nuevo presidente y miembros que conforman la comisión directiva”, indicó. Dijo que la decisión de postularse la tomó gracias al apoyo del equipo político que le acompaña desde el 2019. “Vemos que la Junta de Gobierno ya no es la que debate. Hace 7 años no se realizan sesiones de manera normal, ya que la única sesión del año que hacen es para aprobar presupuesto y préstamos. El seno del partido ya no debate, no respeta al que piensa distinto y de allí nace la preocupación”, señaló Plate. “Tenemos a un presidente de la República que es de nuestro partido, pero no vemos que el partido acompañe su gestión”, agregó el candidato a miembro de la Junta de Gobierno. Cuestionó la falta de apertura por parte de la actual conducción partidaria, que mantiene hasta el portón de la Junta de Gobierno cerrado todo el año.