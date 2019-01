Candidato a la CSJ fue apoderado del Banco Amambay

Martínez Simón es el mejor posicionado en puntaje de los tres seleccionados por los miembros del Consejo de la Magistratura (CM), donde también figuran los candidatos Rubén Darío Romero y Emilio Camacho, el primero colorado ex presidente del Consejo de la Magistratura y el segundo ex constituyente, ex senador por el Encuentro Nacional, ex subcontralor y ex asesor jurídico de la presidencia de la República durante el Gobierno de Fernando Lugo.

Los tres ternados tienen ciertos cuestionamientos en base a su historia de vida, como el caso de Romero, beneficiado por un magistrado tras un bloqueo de su cuenta bancaria por parte del Banco Central, debido a casos de supuesta emisión de cheques sin fondo.

En el caso de Camacho es cuestionado por su posición durante la crisis por la enmienda pro reelección, donde defendió la tesis lugocartista de que sí se podía modificar por enmienda la Carta Magna para introducir la reelección presidencial, así como también tildó de nula la sesión del Senado que rechazó dicha propuesta.

Respecto a Martínez Simón, quien ya fue ternado en otras oportunidades, tuvo una denuncia ante el Consejo por parte de un abogado sobre un caso particular que el magistrado sostiene obró conforme a derecho, así como también le cuestionan su condición de masón, que el candidato sostiene no ha sido el motivo de su rápido ascenso en la carrera judicial.

Documentos. En el currículum de Martínez Simón publicado por el sitio web del Poder Judicial, figura como el mejor egresado de la promoción 1992 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Obtuvo su doctorado en setiembre del 2002.

Ejerció la profesión de abogado desde el año 1994 al 2003, en el Estudio Jurídico Palacios, Prono & Talavera, donde fue apoderado de bancos. Según documentos a los que accedió ÚH, Martínez Simón fue asesor jurídico interno del Banco Amambay SA y del Banco Integración, así como apoderado de dichas empresas para diversos juicios en los que realizó la representación.

Martínez Simón también representó a otras empresas y bancos hasta el 2003, año en que ya se inició como juez de Primera Instancia hasta el 2012. Luego se inició ese año y hasta la fecha como Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, y ahora puja por ser ministro de la CSJ con 49 años..