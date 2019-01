Candidato a la Corte resalta virtudes de la masonería y niega vínculo con Cartes

El ternado brindó su punto de vista sobre la logia, tras ser consultado sobre el tema, en el marco de los vínculos que tiene dicha sociedad con algunas resoluciones judiciales.

Al respecto, Martínez Simón reconoció ser miembro del grupo y argumentó que la masonería realiza muchas obras de beneficencia, pero sin ser publicitadas.

El candidato a la máxima instancia judicial explicó que inició en la masonería en el 2003. “Estoy en la masonería hace 16 años y nunca me pidieron nada indebido, ni que acelere juicios, ni que falle a favor de algún miembro”, agregó.

Sobre ese punto, calificó como leyenda la supuesta influencia que la estructura de fraternidad pueda tener sobre las resoluciones judiciales.

Con mejor puntaje

Alberto Martínez Simón es el mejor posicionado en puntaje de los tres seleccionados por los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) para llenar la vacancia dejada por el ex ministro Sindulfo Blanco, tras un juicio político.

También figuran los candidatos Rubén Darío Romero y Emilio Camacho, el primero colorado ex presidente del Consejo de la Magistratura, y el segundo ex constituyente, ex senador por el Encuentro Nacional, ex subcontralor y ex asesor jurídico de la presidencia de la República durante el Gobierno de Fernando Lugo.

Los tres ternados tienen ciertos cuestionamientos con base en su historia de vida. En el caso de Martínez Simón, quien ya fue ternado en otras oportunidades, tiene cuestionamientos, justamente, por su condición de masón porque, supuestamente, eso lo ayudó a su rápido ascenso en la carrera judicial.

Niega vínculo con Cartes

Por otro lado, el candidato ternado aparece como que no tiene relacionamiento con grupos políticos; sin embargo, figuraba como apoderado del Banco Amambay, perteneciente al ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, por lo que se presume que tendría algún vínculo.

No obstante, Martínez Simón aseguró que no tiene relacionamiento con el ex jefe de Estado y explicó que, durante el tiempo que estuvo desempeñándose como asesor de la entidad financiera, él trabajaba en un estudio jurídico corporativo que le asignó el cargo.

“Yo me desvinculé del estudio jurídico en el año 2012 y nunca más tuve contacto con los directivos ni accionistas. Es muy pretencioso decir que la vinculación con esos bancos venía por mi persona”, mencionó.

Consultado sobre su definición política, el candidato a la Corte indicó que se identifica con el espectro de centro izquierda.

"Ningún extremo es bueno, no tenemos que dejar de mirar el lado humano y tenemos que tener un capitalismo sano para lograr la inversión, el trabajo y la mano de obra", concluyó.

Martínez Simón es el único candidato de la terna para la Corte que pasó por todos los cargos en el Poder Judicial. Se desempeñó como dactilógrafo, secretario en el Juzgado de Primera Instancia, juez de Primera Instancia y actualmente es miembro del Tribunal de Apelación desde el 2012.