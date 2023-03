Luis Fernando González, candidato a gobernador de Central por el Partido Colorado, dijo a radio Monumental 1080 AM que una encuestadora retocó los números de una encuesta en la que encabezaba la intención de voto.

Según denunció, las modificaciones fueron realizadas a favor del candidato a gobernador por el Partido Liberal, Ricardo Estigarribia.

“Siempre solicité la elaboración de encuestas a Ati Snead. La semana pasada le pedí la encuesta, me pasó datos y me pidió que aún no publique”, explicó el candidato.

https://twitter.com/AM_1080/status/1640740901952659462 Candidato a gobernador de Central, Luis Fernando, denuncia que Ati Snead "retocó" resultado de una encuesta



En un momento dijo que él volvería a contratar a la consultora y luego, en la misma entrevista, refirió que al final no la contrataría más.#AM1080 pic.twitter.com/onKNAr9bcE — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 28, 2023

Además, indicó que la encuestadora se comunicó con él y le informó que un medio de comunicación iba a publicar la encuesta y le exigió retocar los valores a favor del candidato liberal.

González comentó que siempre recurrió al trabajo de la consultora desde sus inicios en la política. “No necesito mentir, vengo trabajando hace tiempo en política y pronto seré gobernador, no necesito mentir para posicionarme”, prosiguió.

Supuestamente, Snead le comunicó que el medio que iba a publicar la encuesta exigió retocar los valores, a lo que el político se negó.

Puede leer: Elecciones generales: ¿Cómo y dónde votar? Ahora ya podés saber

El colorado Luis Fernando González deberá enfrentarse en las elecciones generales del próximo 30 de abril al liberal Ricardo Estigarribia, quien se desempeñaba como intendente de la ciudad de Villa Elisa.