Candidato de Boquerón es denunciado por supuesta bigamia

El político liberal se casó por civil el pasado 25 de febrero con Nancy Noemí Duarte Castillo, pero Vega Orué argumenta que el hombre no debía contraer nupcias, debido a que cuenta con un fallo de reconocimiento de matrimonio aparente que data del 31 de agosto del 2022 en Luque.

La mujer señala que con esto el hombre estaría violando el artículo 224 del Código Penal, por lo que oficializó su denuncia ante la unidad fiscal de Pozo Colorado. La fiscala Norma Paredes quedó a cargo del caso y solicitó a la Dirección del Registro Civil Central los oficios de la unión civil de González.

Jorge Claro González ya había sido denunciado por la misma mujer hace más de dos años. No obstante, en aquel entonces, Nelly Vega lo denunció y fue imputado por violencia doméstica. El caso sigue en proceso, pero —según asegura Vega— está estancado, ante supuestas chicanas por parte del procesado.

El candidato a concejal departamental también fue acusado por el fiscal de Filadelfia Héctor Velázquez por el supuesto hecho de apropiación, causa que ya fue llevada a juicio oral y público, el cual está previsto para el 9 y 10 de mayo próximo.

En este caso, se lo responsabilizó por la supuesta desaparición de más de 200 cabezas de ganado de la madre de sus hijas, hecho que supuestamente se dio después de que la mujer lo haya denunciado por violencia familiar.

En comunicación con Última Hora, Jorge Claro González aseguró que desde el 2020 ya no vive con la denunciante y que, al casarse, no cometió ningún delito, debido a que “la cuestión patrimonial de una unión anterior no es impedimento alguno para contraer nupcias”.

Aseguró que antes de la ceremonia se asesoró con profesionales y que el documento de reconocimiento de matrimonio aparente lo había promovido él mismo, a los efectos de realizar la disolución de los bienes de la pareja.

Además, el candidato negó los demás hechos por los cuales fue denunciado y procesado y dijo que hasta tiene pruebas de que supuestamente Nelly Vega le pagó G. 10 millones a la fiscala Sandra Ledesma para imputarlo.

“En realidad no es bigamia, yo me asesoré y me confirmaron que sí me podía casar. No corresponde la denuncia. Ella me llenó de denuncias para que me vaya a la cárcel y quedarse con todos mis bienes. Incluso ella vive en una casa que era herencia de mi familia en Luque y desde el 2020 ni sé nada de mis hijas”, sostuvo.

En cuanto al caso de violencia doméstica, González manifestó que ya fue procesado en tres oportunidades por el mismo hecho y que ya cuenta con dos fallos a su favor, uno de agosto 2019 y otro del 2020.

“Ella hasta inventó que quise matarle con una tijera, pero la casa tenía cámaras y ella nunca presentó las grabaciones. Tengo pruebas de que le pagó a la fiscala Sandra Ledesma G. 10 millones para que me imputen. Yo creo que esta nueva denuncia es para crearme más problemas nomás, porque en su declaración de matrimonio aparente hasta dijo que no era más mi pareja y ahora me denuncia por esto“, finalizó.