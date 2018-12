Candidata pide que defensa ante el Consejo sea pública

“Para cumplir con el principio de publicidad de los actos administrativos y de las reglas del debido proceso, solicito que la audiencia sea abierta a la ciudadanía y a los medios en general, pues el Consejo ha asumido ante la ciudadanía toda un compromiso de transparencia”, señala la nota presentada ayer.

Proceso. La magistrada no quiso especular sobre la posibilidad de una conspiración desde los sectores políticos para beneficiar a ciertos candidatos, pero indicó que para ella lo preocupante era lo que hace el proceso.

“Para mí lo cierto y real es la suspensión temporal del procesos de selección para el cargo de ministro de la Corte y la existencia de esta denuncia, que yo la voy a responder conforme a derecho y con toda la documentación que tengo, demostrando lo temeraria de la misma y que no puede mancharme porque tengo una trayectoria de más de 20 años”, expresó.

Dijo que desea ocupar el cargo de ministra, pero no a costa de cualquier cosa ni “pisando cabezas”, y cuestionó que la denuncia haya truncado el proceso de selección, habiéndose presentado la misma fuera del plazo establecido por el Consejo.

“Yo no conozco al denunciante, es un abogado; no tengo idea de quién es ni sus motivaciones... Es importante que él dé sus explicaciones y motivaciones, así como yo estoy atendiendo a los medios periodísticos, porque yo no tengo nada que esconder; como dice la frase, el que nada debe, nada teme”, dijo.

Detalló que ella participó en los dos edictos anteriores para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, así como el cargo que actualmente ocupa como jueza del Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral, y que no tuvo denuncias en ninguno de estos procesos donde participó.