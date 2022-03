Canciller afirma que negociaciones del Anexo C de Itaipú están en punto muerto

Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C se reunió este martes con el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo.

El canciller Euclides Acevedo comentó a la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de la binacional que no existen mayores avances respecto a la negociaciones del Anexo C de Itaipú.