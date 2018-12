Canciller afirma que HC tiene pasaporte diplomático

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, señaló que no maneja ninguna información oficial de que le cancelaron la visa al ex presidente Horacio Cartes, tal como se informó a través de los medios de comunicación.

“Lo que sé me entero de lo que se publica en los medios de comunicación. No tengo ninguna información oficial”, expresó sobre el tema.

Hasta el momento no recibió ninguna información oficial por parte de la Embajada de Estados Unidos.

En el caso de Cartes, el pasaporte diplomático, dijo que le corresponde como a todos los ex mandatarios. “Los ex presidentes y los ex vicepresidentes de la República, les corresponde absolutamente”, sentenció sobre el polémico tema.

El Decreto N° 11345 establece la reglamentación en cuanto a la expedición de pasaportes diplomáticos. Esto abarca también entre los beneficiarios a los ex jefes de Estado así como a los ex vicepresidentes.

Esta condición tiene algunas ventajas. Entre ellas está la inviolabilidad de la propiedad o la excepción de pagos de impuestos de viajes. Esto según la Convención de Viena para las Relaciones Internacionales.

El canciller había señalado que el hombre buscado por la justicia, Darío Messer, hacía lobby por Israel en nuestro país. Fue un factor importante para el traslado de la embajada paraguaya en Israel. Hasta el momento, el amigo de Cartes sigue siendo buscado por el caso de lavado de dinero y evasión de divisas en Brasil y Paraguay.