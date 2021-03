Canciller admite que Taiwán condiciona

El canciller nacional, Euclides Acevedo reconoció ayer que la República de China, Taiwán, condiciona el uso de los fondos donados para la construcción de viviendas y que, ante la emergencia sanitaria por la pandemia, se utilizarán para la compra de vacunas anti-Covid, a que no sean de China Continental.

En una entrevista concedida a la 650 AM expresó: “Obviamente ellos dicen que esa plata no se puede usar para las negociaciones con China -Continental”, confirmando lo que el canciller taiwanés, Joseph Wu, expresó al anunciar que su país ayudará a los aliados diplomáticos a comprar vacunas contra el Covid-19, “pero con la condición de que el dinero taiwanés no se utilice para obtener vacunas chinas”, según publicó el miércoles la agencia Reuters.

Taiwán acompañó la decisión del Gobierno paraguayo de utilizar USD 12 millones que donó al Paraguay para hacer vivienda sociales para adquirir, ante la urgencia, las dosis de vacunas necesarias.