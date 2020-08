Canciller aclara que la apertura del comercio no implica libre tránsito

El diplomático recordó que lo que se está trabajando con el país vecino es cómo realizar el comercio en la puerta de la frontera. “Las fronteras no se van a abrir; es lo último que se va a abrir. Hay que tener en cuenta que mientras no se solucione esta situación de pandemia y no bajen los números (de contagiados) no se puede abrir la frontera”, indicó Rivas en charla con Radio Nacional del Paraguay.

Rivas reiteró que el presidente Mario Abdo Benítez y su par brasileño, Jair Bolsonaro, habían conversado y acordado que recién una vez que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia se reduzca se empezará a hablar de la apertura de frontera para la libre circulación de personas.

“Lo que se está trabajando es que el comercio fronterizo permita la entrega de mercaderías en la puerta de la frontera. El comercio se hará en la frontera misma, nada más. No habrá apertura de frontera hasta nuevo aviso y el nuevo aviso se dará en el momento en que bajen los números de la pandemia”, insistió el ministro.

El canciller explicó que, por esta razón, a la iniciativa de comercio fronterizo se la llama como “una especie de courier o correo terrestre, o delivery, pero nada más que eso, no hay apertura de frontera; en eso hay que ser claro”.

MÁS. El jefe de la diplomacia paraguaya también detalló que los articuladores de la modalidad de comercio fronterizo son las cancillerías de ambos países, y quienes están a cargo de la implementación son, desde Paraguay, el Ministerio de Industria y Comercio, Aduanas y el Ministerio de Salud. En el caso de Brasil, los responsables de la aplicación de las medidas son el Ministerio de Economía, la Receita Federal y el Ministerio de Salud.

Igualmente, Rivas adelantó que en una semana se tendrá la respuesta de Brasil sobre la propuesta de protocolo sanitario preparado por el Ministerio de Salud. “Ellos también presentarán lo suyo y el objetivo es cerrar a través de una conversación virtual que tendremos a finales de la semana que viene con el canciller del Brasil y su equipo”, agregó el ministro.

Son varias las ciudades de frontera afectadas por la pandemia de Covid-19, teniendo en cuenta que la situación obligó a los gobiernos a suspender el paso de personas, lo que impacta en el movimiento comercial.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que en lo que refiere al comercio de frontera, las conversaciones están más avanzadas con Brasil que con Argentina, ya que aún se aguarda la respuesta del país presidido por Alberto Fernández.

“Es importante destacar que en tiempos de pandemia recuperar este movimiento no es solo importante para el Paraguay, sino para las ciudades fronterizas del Brasil. Esto debe ser respetando el cierre de fronteras, respetando las decisiones de ambos países”, repitió Rivas.

Asimismo, el canciller precisó que hace un mes, a través de una conversación entre vicecancilleres de Paraguay y Argentina, se transmitió la propuesta paraguaya a este país para replicar el esquema que se está trabajando con Brasil. “Hasta el momento no tenemos respuesta, sería de la misma forma que con Brasil, que no va a significar apertura de frontera”, refirió.