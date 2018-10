Cáncer de mama: “Por mis hijos no me entregué nunca a la enfermedad”

El día en que le diagnosticaron cáncer de mama, Sady Marlene Díaz Maier (44) sintió que se le caía “el mundo encima”. Fue hace dos años. Ella estaba embarazada de siete meses. “Por mis hijos no me entregué nunca a la enfermedad”, sostiene.

El hundimiento del pezón llamó la atención de Sady y desde el primer momento supo que era cáncer. Los médicos decidieron traer al mundo al bebé de manera anticipada. Apenas pasó una semana y Sady empezó la quimioterapia que alcanzó 18 sesiones y 30 de radioterapia.

“Primero me desplomé. Me dije que no puedo morir ahora por mis hijos y ahí me puse dura. Yo quería tanto la nena, que me vino. Se me vino el mundo un rato. Después, no me entregué nunca por mis hijos”, relató la paciente con relación a su lucha.

En setiembre pasado cumplió dos años de la cirugía de extirpación de la mama izquierda. Ella prosigue aún con los controles. Hoy sostiene que el cáncer se fue, pero dejó una lección: “No entregarse nunca a la enfermedad”.

La paciente Sady se consideraba una persona sana por tener una alimentación adecuada, por hacer ejercicios. Nunca pensó que el cáncer iba a tocar su puerta. Ante su experiencia, insta a todas las mujeres a controlarse siempre para detectar a tiempo la enfermedad porque en un estadio temprano hay posibilidades de controlar el tumor.

Sofía Guadalupe (1), Mauricio Tomás (14) y José Carlos (24) son los tres hijos de Sady Marlene. Ellos fueron su sostén durante los extensos meses de tratamiento contra la enfermedad. Trabaja de secretaria en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Asunción. También es costurera y tiene un taller.

SITUACIÓN. Hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y en el país 1.616 pacientes fueron diagnosticadas con la enfermedad y 538 fallecieron en el año 2017, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP). Tres mujeres mueren cada dos días en el país y la franja etaria más afectada es de 40 a 60 años, pero hay casos de pacientes menores de 30 años, que están asociados al cáncer hereditario.

“Hay un incremento sostenido a través de los años y posicionando al cáncer de mama como la primera causa de muerte por cáncer en mujeres”, señaló la doctora Alicia Pomata, jefa del Programa Nacional del Cáncer del MSP. Aún son insuficientes los equipos de diagnósticos a nivel país para una cobertura ideal, sostiene. Solo en 16 lugares se dispone para los estudios de mamografía en todo el país.

“Tenemos que hacer más oportuno el acceso, tenemos que tener más mamógrafos y llegar a la población vulnerable que no tiene vías de accesos. Sabemos que tenemos que aumentar la cantidad de centros de mamografía y proporcionar una cobertura más amplia porque no es suficiente según lo que estamos viendo”. La doctora Pomata insta a todas las mujeres a hacerse el autoexamen mensual de mama y una mamografía anual desde los 40 años.