Cáncer infantil: Una gestión desde el rescate

Leticia Jara (17) padece Linfoma no Hodgkin. El día en qué le diagnosticaron el tumor fue en su cumpleaños número 16. Aquel 17 de abril del 2018 fue triste, recuerda: "Me costó al principio. Ahora sé sobrellevar".



Los médicos no sabían qué padecía, primero le informaron que era supuestamente una enfermedad renal, después estrés, cuenta Leti. Ella consultó primero en el Hospital General de Barrio Obrero, después en el Hospital General de Luque. Finalmente, le recomendaron ir al Hospital de Clínicas. En el Departamento de Hemato-Oncología Pediátrica le diagnosticaron cáncer, en una sola consulta.



Es martes 22 de octubre, Leticia –de tez blanca, rapada y mediana estatura– tiene las manos juntas encima de la frazada de color fucsia que combina con el color de las uñas. En el lado izquierdo tiene una vía para el suero y la quimioterapia, que resguarda con recelo. La paciente luce tranquila antes de otra sesión de quimioterapia, que casi ya llega al número 50, en 18 meses de tratamiento. Ella proviene de una familia de escasos recursos de Barrio Obrero, Asunción.



La sala número 12 es amplia. Individual. Tiene dos camas, una para la paciente y otra para el acompañante. Un mueble sirve para guardar las pertenencias. Un televisor colgado en la pared es la ventana al entretenimiento.



Las cortinas son blancas y permiten dar más luz al ambiente colorido y adornado con personajes infantiles de la granja. Un monitor, bomba de infusión y un dispositivo están instalados en la habitación. Teniendo en cuenta que son pacientes inmunocomprometidos, requieren tener salas de internación individuales, cuenta el licenciado Édgar Ortiz, jefe de Enfermería del Servicio de Hemato-Oncología.



El trajinar es intenso en la sala número 12 de internación individual de Leti. Ella hace caso omiso a ese desfile de enfermeras que entran y salen. Verifican su estado, las máquinas, el suero. "¿Cómo estás?" –"Más o menos".



A cualquier pregunta insistente, Leti responde: "Bien". El semblante de la joven es de tranquilidad. La enfermedad le dejó una huella clara: “Valorar cada día”, cuenta mientras ve un programa de televisión sin prestar mucha atención a las visitas.