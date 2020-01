Canceló su cuenta, pero igual la metieron en Informconf

Desde ese entonces, comenzaron las idas y venidas para solucionar el problema. “Llevé mi factura de cancelación a la sucursal, les mostré mi cancelación, y siempre me derivaban con alguien de la empresa en Asunción y me tenían así”, dijo Arrieta.

La denunciante explicó que desde entonces se encuentra inhibida por todos lados, no pudiendo acceder a ningún crédito, ya sea en cooperativas, financieras o casas comerciales.

“Hace dos años que estoy así, ya no sé qué hacer, tampoco tengo dinero para hacer una demanda. Yo cancelé 11 cuotas de una sola vez, en total pagué G. 3.586.000”, comentó.

Señaló que desde la empresa no recibe ningún tipo de respuestas. "Llamo a la empresa, les envío la foto de la factura, y solo me dejan en visto, me ignoran. El perjuicio que me están haciendo es demasiado grande”, refirió la mujer.

Factura Reimpex.jpg La factura presentada por la señora Gabriela Arrieta como prueba de que efectivizo los pagos. Foto: Gentileza

Lamentó que esta situación le impida adquirir un crédito para concluir la construcción de su casa y que debido a esta situación salga perjudicada toda la familia.

Según el abogado de la afectada, Gustavo Vega, la empresa, supuestamente, no tiene registrada la cancelación . “Lo que nosotros creemos es que el funcionario no ingresó el pago, pero eso ya no es problema de la señora Gabriela”, mencionó.

El profesional explicó que plantearon un hábeas data porque Arrieta fue ingresada, supuestamente, de manera incorrecta en la base de datos de Informconf. Pero al problema se sumó que el juez que salió sorteado emitió un trámite erróneo, notificando como una demanda normal a la empresa.

“El juez lo único que tenía que ver son los presupuestos: si reúne o no los requisitos para el hábeas data y directamente ordenarle a (ex) Informconf que rectifique o que suprima el dato erróneo”, manifestó.

A raíz de la situación, la empresa planteó una excepción de incompetencia, por lo que el proceso sigue dilatándose.

Desde Última Hora nos comunicamos con el departamento de Asesoría Jurídica de la empresa Reimpex, en Luque. Adrián Samaniego mencionó que se interiorizarán sobre el caso.