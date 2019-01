Campesinos que hicieron lobby por bonos fueron excluidos de proyecto

En el documento, se expone al menos una docena de casos en los que se pagaron por proyectos inexistentes u obras sin terminar. Recordemos que este dinero fue recibido por el MAG y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) entre 2015 y 2017, para encarar proyectos de desarrollo productivo. Según el informe, el monto recibido es de USD 50 millones.

Jorge Galeano, representante de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), lamentó el resultado de la auditoría y resaltó que ningún miembro de esta organización fue beneficiado con los proyectos productivos, ni siquiera los mal hechos o los inconclusos.

Destacó esto debido a que la CNI fue la organización que salió a las calles en 2016 y 2017 para pedir apoyo del Gobierno. Sus movilizaciones derivaron en proyectos de ley de ampliaciones presupuestarias, específicamente, la obtención de dinero a través de bonos soberanos.

Pero ellos no fueron beneficiados con los proyectos. Recibieron tractores, que era apenas una parte del acuerdo, porque lo principal era el desarrollo de proyectos productivos a mediano y largo plazo, explicó.

“Nosotros no queremos ir a luchar por un presupuesto y que luego la plata no llegue al pueblo”, señaló Galeano. Dijo que todo indica que esta misma historia se repetirá, porque el Gobierno actual aceptó un Presupuesto General diseñado por la administración del ex presidente Horacio Cartes. La propuesta del ex mandatario es “un atraso total para el sector”, indicó el dirigente.

Pidió además a la Justicia que investigue todo el uso del dinero, desde los ministros que pasaron por el MAG hasta los funcionarios responsables de la administración.

Casos. Al menos son doce los casos de proyectos con irregularidades expuestos en el informe de auditoría. Ayer publicamos dos de ellos, y hoy dos más.

En la primera imagen se ve un invernadero de metal sin terminar, que además tenía que tener un sistema de riego. La obra en total costaría G. 152 millones, de los cuales la empresa Sonia SACI cobró G. 45.600.000.

La segunda imagen corresponde a un terreno en Juan E. O’Leary, donde debía haberse hecho un invernadero. Se pagó a la empresa Rocalex SA unos G. 11.400.000.