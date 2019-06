Campesinos llegaron a la capital para movilizarse

El acuerdo contemplaba la compra de deudas vencidas y judicializadas de pequeños productores, el acceso a las tierras malhabidas para la entrega a campesinos sintierras, la reactivación de la producción de la agricultura campesina familiares desde el MAG y la atención inmediata de la comunidad indígena de Tacuara’i.

El dirigente Jorge Galeano, de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), expresó a NoticiasPy que el acuerdo se firmó en el mes de marzo y que hasta la fecha no fue cumplido, por lo que no se irán de la capital hasta tanto no se respete lo acordado.

En ese sentido, refirió que harán efectivo su derecho constitucional de manifestarse y marchar y que la medida se hará con la intención de obtener mayor visibilidad y de ser escuchados.

Asimismo, contó que los campesinos se organizaron para traer alimentos para las personas afectadas por la inundación y que desde las 08.00 de este martes serán entregados a las familias de los bañados.

El dirigente comentó que trajeron mandioca, zapallo, batata y maní, entre otros alimentos, para solidarizarse con las familias afectadas por la crecida del río Paraguay en Asunción, que superan las 12.000.

Finalmente, denunció una política excluyente que solo favorece a los ricos, sojeros y ganaderos del país.