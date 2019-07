Campaña electoral aviva caso de atentados en Argentina

El también ex jefe del Gabinete de Ministros del Ejecutivo de Néstor Kirchner (2003-2007) y de los primeros meses del de Fernández, quien ahora le acompaña como candidata a vicepresidenta, fue llamado a declarar como testigo por el juez Claudio Bonadio para que diga lo que sabe sobre ese polémico acuerdo, que Nisman creía pretendía encubrir a terroristas.

“Me preguntaron por declaraciones publicas mías sobre el pacto con Irán. Saben todos que he sido crítico de eso. Saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida (el acuerdo) y que también he dicho una y mil veces que es una cuestión política no judiciable“, expresó el abogado peronista.

“Yo lo vi en diciembre a Nisman, cuando me comentó en el supermercado: ‘tengo probado el encubrimiento’. Y yo me reí y le dije ‘el encubrimiento ya existe’, es el tratado, el acuerdo, el pacto, esa es la consumación del encubrimiento“, expresó en una entrevista. EFE