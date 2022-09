Camioneros van por el quinto día de movilización y no descartan llegar hasta Asunción  

En ese sentido, Darío Toñánez, representante de los camioneros de Tobatí, dijo en contacto con Última Hora que durante la mañana de este viernes el ministro del Interior, Federico González, llevará una propuesta a la mesa de negociación.

Sobre el punto, advirtió que no descartan llegar hasta Asunción en el caso de que la propuesta no sea favorable.

“La intención es ingresar a Asunción en caso de que no haya una respuesta. Hasta ahora estamos esperando quietos la respuesta del Gobierno. Si la propuesta no es de nuestro agrado, seguiremos con nuestra lucha”, acotó.

Con la intención de llegar a buenos términos, el sector incluso propuso realizar una reducción de las naftas en dos partes, ya que urge dar un respiro a los trabajadores del volante y a la ciudadanía.

“Es una de las propuestas que hicimos porque necesitamos lo antes posible un descuento en el combustible para oxigenar a nuestro sector y dar un respiro a la ciudadanía”, enfatizó Toñánez.

También señaló que tratan directamente con el ministro del Interior, porque no confían en la administración de Denis Lichi al frente de Petropar. “Nosotros no confiamos en la gestión de Lichi”, cuestionó.

Camioneros de Villarrica y muchos otros sectores se van adhiriendo a la movilización, precisó el dirigente.

Este miércoles, Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció una reducción de G. 250 en el precio del gas y de G. 150 en la nafta 88 octanos. Un día después, varios emblemas anunciaron la reducción de G. 150 en todas las naftas.

Sobre el punto, dijo que la situación es complicada para la ciudadanía, ya que muchos van dejando su movilidad y buscan otras alternativas para trasladarse. “Hay que ajustarse el cinto nomás para que todos tengan beneficios y no que algunos sectores, en su confort, digan que no se puede bajar y se quedan quietos”, criticó.

En cuanto al motivo por el que no se reduce el precio del combustible en Paraguay, Lichi dijo en su momento que "los precios no dan, porque somos tomadores de precios, no tenemos petróleo, no tenemos refinería, compramos el producto terminado".

Puntos de movilización y cierres intermitentes

Los camioneros se encuentran movilizados en localidades como Arroyos y Esteros y Caacupé, del Departamento de Cordillera; Itauguá, Itá, Capiatá, Limpio, Ñemby, del Departamento Central; así como en Paraguarí.