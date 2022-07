Camioneros irán a huelga ante falta de acuerdo por fletes

Añadió que desde la próxima semana los camioneros empezarán una huelga en caso que sus reclamos no sean escuchados. Igualmente, señaló que el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga debe volver a convocar a un encuentro para mediar en la crisis que enfrenta a camioneros con la Cámara Paraguaya de Transportadoras y Afines (Capatrán), el lunes o martes.

Bogarín insistió que hasta ahora no se implementa la Carta Flete, documento de porte obligatorio que debe contener los datos de la operación de flete que se realice en el país.

Al respecto, Vidal había explicado que en la Carta Flete se deben consignar los datos de la carga, del intermediario, del transportista que va a llevar la carga y el valor que se está abonando por el flete.

Al mismo tiempo, Vidal admitió que todavía no pudieron acordar los puntos reclamados por los camioneros. “No tenemos nada definido todavía. Estamos conversando, trabajando en algunos puntos que están pidiendo. Las intermediadoras estaban invitadas a la reunión y no vinieron. Estamos tratando de hablar con ellas para saber por qué no vinieron y saber qué posibilidad existe de que vengan a una próxima reunión”, detalló Vidal. Agregó que otro punto en discordia es el relacionado al porcentaje de ganancia por los fletes.