Camioneros anuncian que coparán San Lorenzo a las 06:00

Indicó que posteriormente realizarán una reunión para decidir las medidas y el rumbo que podría tomar la marcha de los camiones, que si no encuentra respuesta del Gobierno a su solicitud, podría retornar a Asunción. “Estuvimos hablando con Denis Lichi y él nos dijo que sería importante volver a realizar una reunión y nosotros no estamos ajenos a reunirnos. Si hay una convocatoria, estaremos nuevamente por Petropar. Esperamos el llamado del Gobierno, creemos que nosotros no fuimos convocados por el Gobierno en estas negociaciones recientes y por esa razón ahora decidimos con los compañeros llegar hasta San Lorenzo”, remarcó.

Villalba se mostró optimista de que en esta ocasión puedan llegar a un acuerdo para reducir los precios en el monto que ellos solicitan, más aún teniendo en cuenta que el precio internacional del petróleo está tendiendo a bajar en todo el mundo. “Los países vecinos ya redujeron el precio de sus combustibles. Nosotros seguimos exigiendo los G. 1.000 porque la reducción de G. 500 ordenada por el presidente Mario Abdo el miércoles no nos convence”, expresó el dirigente.



Unos 4.000 trabajadores del volante llegan hoy a las 06:00 a la Ciudad Universitaria, a la espera de otra ronda de negociación con el Gobierno para bajar precio de combustibles.



La Cifra

4.000

trabajadores de todo el país se congregan hoy en San Lorenzo para exigir la reducción de G. 1.000 en el precio de combustibles.