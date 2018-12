Camino en mal estado aísla a 4.000 habitantes en Bahía Negra

Los moradores lamentan que se dé prioridad a otras localidades y no a los caminos de la zona de Bahía Negra. En ese sentido, cuestionaron que los trabajos de reparación no se realicen ni en los meses en los que no se registran lluvias. Asimismo, responsabilizaron a la Asociación de Caminos y al Estado por el abandono de los tramos.

La única forma de llegar a la lejana comunidad chaqueña es mediante el transporte fluvial o aéreo, que solo se realiza una vez por semana, siempre y cuando no se registre un temporal.

Alto Paraguay Los pobladores de Bahía Negra deben utilizar tractores para poder transitar por el tramo afectado. Alcides Manena

Los habitantes ya se resignaron, una vez más, a esperar que en este fin de año los caminos se encuentren transitables, debido a que en días más los encargados del mantenimiento de caminos, dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), estarán de receso por motivo de las fiestas.

Como consecuencia del estado deplorable del tramo, los funcionarios del Banco Nacional de Fomento y del Ministerio de Desarrollo Social tuvieron que desplazarse por agua desde Fuerte Olimpo hasta la localidad de Bahía Negra con el fin de pagar a un grupo de pescadores el subsidio por motivo de la veda pesquera en aguas compartidas con Argentina y Brasil.